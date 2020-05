Premier Janša napovedal konec obveznega razkuževanja stavb

Ključni poudarki:



• Vlada naj bi sprejela končno odločitev o odprtju vrtcev in šol.

• Evropska komisija bo sprejela smernice za poletno turistično sezono.







08.10 Golf zveza Slovenije bo tekmovanja začela 22. maja

07.45 Bruselj s smernicami za oživljanje turizma

Turizem prispeva desetino evropskega BDP, po ocenah Evropske komisije pa bi lahko zaradi koronakrize izgubil najmanj polovico prometa. FOTO: Jure Eržen/Delo

07.15 Na vladni mizi danes vrtci, šole, meja s Hrvaško, razkuževanje ...

Po torkovi napovedi Teniške zveze Slovenije, da bo z 29. majem spet začela pripravljati tekmovanja pod svojim okriljem, so pri Golf zvezi Slovenije sporočili, da bodo prva tekmovanja po prekinitvi zaradi epidemije začeli že teden prej, 22. maja.V Arboretumu bodo pripravili prvega iz serije turnirjev Slo Tour za kategorizirane in registrirane igralce, na katerem pričakujejo 50 tekmovalcev.Na tridnevnem turnirju na igrišču in vadišču ne bo gledalcev, prav tako ne staršev, ki niso strokovni delavci. V skupini bodo lahko le trije tekmovalci, ki bodo morali spoštovati medsebojno razdaljo dveh metrov. Skupine bodo startale v razmiku desetih minut. Zastavic na zelenicah se ni dovoljeno dotikati, grabelj v peščenih ovirah ne bo. Po koncu igre bodo morali vsi udeleženci takoj zapustiti prizorišče – podelitve pokalov ne bo, v primeru slabega vremena pa bo tekmovanje prekinjeno in se tisti dan ne bo nadaljevalo, je o spremembi pravil, ki so jih pripravili v skladu s smernicami NIJZ, povedal predsednik Golf zveze Slovenije. Evropska komisija bo danes predstavila smernice za oživljanje turizma v pričakovanju poletne sezone . Te naj bi se nanašale na prehajanje meje znotraj EU , vzpostavljanje prometnih povezav, zagotavljanje zdravstvene varnosti na turističnih lokacijah ter na odnos med potrošniki in turistično industrijo, kjer bo ključno vlogo odigralo zaupanje potrošnikov. Turizem prispeva okoli deset odstotkov evropskega bruto domačega proizvoda ter neposredno ali posredno več kot 27 milijonov delovnih mest. Zaradi pandemije bi lahko po ocenah komisije izgubil najmanj 50 odstotkov prometa v tem letu, pri čemer največ težav pričakujejo na jugu Evrope.Smernice komisije za usklajeno oživljanje turizma bodo temeljile na evropskem načrtu za postopno odpravljanje ukrepov za zajezitev virusa, ki opredeljuje tri ključna merila za začetek opuščanja ukrepov: znatna omejitev širjenja virusa, zadostne zdravstvene zmogljivosti in ustrezno spremljanje razmer.Glede vavčerjev, ki jih turistični operaterji ponujajo potnikom ob odpovedih potovanj v zameno za povrnitev stroškov, komisija operaterje poziva, naj zagotovijo privlačnejše vavčerje.Ob umirjanju epidemije covida-19 bo vlada popoldne na seji obravnavala predloge za nadaljnje rahljanje ukrepov, ki jih je sprejela za njeno zajezitev. Že danes bi utegnila sprejeti končno odločitev o ponovnem odprtju vrtcev in šol , ki je predvideno za ponedeljek. Med bolj pričakovanimi sta tudi odločitvi o režimu na meji, predvsem s Hrvaško , in obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, o katerem je na torkov poziv Združenja etažnih lastnikov, naj ga vlada prekliče, premiernapovedal, da se bo to zgodilo v kratkem.Vodja svetovalne skupine ministrstva za zdravjeje že na torkovi vladni novinarski konferenci napovedala, da bomo lahko s sproščanjem ukrepov bistveno bolj smeli, če bodo razmere glede epidemije konec tedna ostale enake, saj da še čakamo učinke sproščanja ukrepov po prvomajskih praznikih.Šolsko ministrstvo je do torka zbiralo podatke o tem, koliko vzgojiteljev in učiteljev se na delo ne bo moglo vrniti ter koliko staršev bo v ponedeljek pripeljalo otroke v vrtec , v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pa potekajo priprave na ponedeljkovo odprtje v skladu s smernicami in priporočili, ki jih je pripravila zdravstvena stroka.