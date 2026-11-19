Stranka Svoboda bo v drugem krogu lokalnih volitev v Ljubljani podprla Zorana Jankovića, v Mariboru Matevža Frangeža in v Kranju Janeza Černeta, so sporočili po zasedanju izvršnega odbora. Na tem so opravili tudi analizo izida, s katerim niso povsem zadovoljni, je pa prinesel pomembne lekcije o delu na terenski mreži, je dejal prvak stranke Robert Golob.

Cilj Gibanja Svobode kot stranke z najmočnejšo poslansko skupino v državi je po Golobovih besedah krepitev politične sredine.

Za dosego tega je po oceni stranke nujna jasna in odprta komunikacija glede vseh pogledov in dilem, tudi zato, da lahko iščejo najboljše rešitve. »Včasih je to tudi izbirati manj slabo, ampak na koncu moramo priti do odločitve,« je dejal Golob.

Golob je ob tem zatrdil, da pri sprejemanju teh odločitev ni šlo za nikakršno uvajanje strankarske discipline, pač pa je izvršni odbor na podlagi razprave sprejel sklep, »kje kot stranka stojimo«.

Odločitev o tem, koga podpreti v Ljubljani po besedah podpredsednika stranke Klemna Boštjančiča, ki se je v tekmi za županski stolček v prestolnici v prvem krogu pomeril tudi sam, ni bila enostavna. Med drugim predvsem zato, ker oba kandidata, torej tako Janković kot prvak Levice Luka Mesec, svetovno nazorsko sodita v »njihovo sfero«.

Tako so si izmenjali mnenja o plusih in minusih obeh kandidatov. Boštjančič je ob tem kot negativno lastnost kandidata (Jankovića op.,), ki ga bodo v drugem krogu podprli, navedel način vodenja občine, pa tudi njegovo podporo »določenim političnim silam, s katero se Svoboda nikoli ni strinjala«. Mescu pa je na eni strani očital »relativno neoperativnost«, kar da sam dobro pozna zaradi sodelovanja v vladi, na drugi pa »pretirano ideološkost na levi strani«.

Oboje skupaj po Boštjančičevih besedah ne daje »velikega upanja za učinkovito mesto Ljubljana«. »Ko smo tehtali eno in drugo, smo se na koncu poenotili, da je vendarle za prihodnost Ljubljane prva rešitev boljša kot druga,« je pojasnil.

Pričakovali so boljši rezultat

Največja opozicijska stranka je sicer na današnjem večurnem zasedanju izvršnega odbora stranke ob analizi izida lokalnih volitev, na katerih so dosegli precej slabši rezultat kot pred štirim leti, ugotavljala tudi, da so pričakovali boljši rezultat, je priznal Golob. Ob tem so se pogovorili o lekcijah, ki se jih morajo iz tega naučiti, in izboljšavah, ki so potrebne.

Te bodo zlasti usmerjene v krepitev terenske mreže, je napovedal. Če so se namreč v preteklem mandatu kot največja vladna stranka ukvarjali predvsem z vodenjem države, imajo zdaj bistveno več časa za delo na terenu, je dodal.

Svoboda je na devetih lokalnih volitvah glede na delne neuradne izide dobila 266 svetnikov, pred štirimi leti pa nekaj več kot 400. Od 41 predlaganih županskih kandidatov pa je bil izvoljen eden.