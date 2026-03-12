Kateri politični stranki ste najbližje? Preverite v volilnem kvizu

Pred volitvami se volivci pogosto znajdejo pred vprašanjem, katera politična stranka je njihovim stališčem dejansko najbližje. Programi so obsežni, politična sporočila pogosto splošna, razlike med strankami pa včasih težko primerljive.

Na Delu smo zato pripravili volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank. Kviz temelji na naboru trditev o ključnih vprašanjih slovenske politike – od davkov, gospodarstva in stanovanj do družbenih vprašanj, okolja, migracij in zunanje politike, ki so jih pripravili Delovi novinarji.

Bralci lahko pri vsaki trditvi izberejo eno od treh možnosti: se strinjam, se ne strinjam ali nisem opredeljen/a. Sistem nato vaše odgovore primerja z odgovori političnih strank in pokaže, v kolikšni meri se vaša stališča ujemajo s posamezno kandidatno listo.