Vode, pokojnine ... Kateri referendum je na volišča privabil največ ljudi?

V zadnjem desetletju so volivci v Sloveniji na referendume lahko odšli kar sedemnajstkrat. Vključno z današnjimi vprašanji so imeli možnosti odločati o devetih zakonodajnih in osmih posvetovalnih referendumskih vprašanjih. Med temi je veliko razlik, denimo, koliko ljudi se je referendumov sploh udeležilo. Najvišjo volilno udeležbo v omenjenem obdobju je s 46,46 odstotka imel referendum o zakonu o vodah leta 2021, najnižji smo bili priča ob ponovnem glasovanju o drugem tiru, ko se je za odhod na volišče odločilo zgolj okoli 15 odstotkov polnoletnih prebivalcev. Razlika med udeležbama je torej kar 31,45 odstotne točke. Naslednje zanimivosti je prineslo lansko leto, ko sta potekala zakonodajna referenduma z različno volilno udeležbo in končnimi rezultati. Referenduma o zakonu o pomoči pri ...