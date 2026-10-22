Katerim izjemnim šolnikom so letos podelili priznanja?

Na Brdu pri Kranju so podelili že 60. nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Prejelo jih je enajst posameznikov, ki so z dolgoletnim delom in svojimi uspehi pomembno prispevali k razvoju slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, pet za življenjsko delo in šest za izjemne dosežke.

Za področje predšolske vzgoje je nagrado za življenjsko delo prejela Romana Epih, za področje osnovnega šolstva Mija (Marija) Kordež, za področje srednjega šolstva Katarina Torkar Papež in mag. Ciril Dominko, za področje visokega šolstva pa prof. dr. Iztok Arčon.

Nagrade za izjemne dosežke: za področje osnovnega šolstva Barbara Kovačič, za področje srednjega šolstva Marko Jeran, za področje visokega šolstva red. prof. dr. Andraž Stožer, dr. med., za področje posebnih potreb mag. Marjan Kovačič, za področje šolstva narodnosti oziroma manjšin dr. Maja Mezgec ter za področje umetnosti dr. Jerneja Herzog.

»Učitelj ni nenadomestljiv zato, ker pozna odgovore. Nenadomestljiv je zato, ker zna v učencu prebuditi radovednost, prepoznati njegove sposobnosti in mu z zgledom pomagati, da preseže samega sebe. Dober učitelj pa ne oblikuje samo razmišljanja svojih učencev, temveč tudi njihove odnose. S tem, kako posluša, kako odgovarja na neprijetna vprašanja, kako obravnava napake in kako spoštuje različnost, vsak dan kaže, kakšne odnose naj učenci vzpostavljajo z drugimi ljudmi,« se je za prejeta priznanja zahvalil Andraž Stožer.

Nagrajenke in nagrajence je na podlagi javnega razpisa izbral Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. »Vaš prispevek presega učilnice, predavalnice in strokovne ustanove. Z znanjem, zgledom in predanostjo oblikujete mlade ljudi, spodbujate njihovo radovednost, razvijate njihove sposobnosti ter jim pomagate odkrivati lastne poti,« je v slavnostnem nagovoru poudaril minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević.

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo od leta 1966. Sprva so bile znane kot Žagarjeve nagrade, od leta 1994 pa se podeljujejo pod današnjim imenom.