Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

Prepoved političnega delovanja verskih skupnosti, še posebno Katoliške cerkve, je nujna za zaščito ustave in pravnega reda ter suverenosti slovenske države, sporočajo iz Koalicije proti cerkvenim privilegijem in iz Združenja ateistov Slovenije. Da vlada ni odgovorila na njihov predlog sprememb zakona o volilni in referendumski kampanji ter zakona o verski svobodi, predlagateljev zakonskih sprememb ne čudi, čeprav bi po predpisih morali odgovoriti v petnajstih dneh.

Ni jim namreč težko razumeti, da si vlada v tem trenutku ne more privoščiti konflikta z močno organizacijo, ki je del vesoljne Katoliške cerkve in je svojo politično moč dokazala, ko je vlado uspešno porazila na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.