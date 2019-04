Kava je regionalni biznis

Ljubljana

- Podnebne spremembe bodo močno vplivale na pridelavo kave, vendar rastlina s plodovi, ki dajejo napitek, brez katerega si mnogi ne morejo predstavljati začetka dneva, ne bo izumrla, je prepričan Andrej Bele, glavni direktor strateškega poslovnega področja Kava pri Atlantic Grupi.To področje, eno od šestih, na katerih so razporejene blagovne znamke Atlantic Grupe, je najbolj dobičkonosno znotraj skupine, predstavlja skoraj 22 odstotkov vseh prihodkov hrvaškega prehranskega velikana. Temelji na dveh močnih blagovnih znamkah: Barcaffè, ki je prisotna v Sloveniji in na Hrvaškem, ter Grand Kafa, ki se trži v preostalih državah regije Adria, kakor v Atlantic Grupi naslavljajo območje držav nekdanje Jugoslavije. Atlantic Grupa je eden največjih proizvajalcev sveže mlete (turške) kave v Evropi. Prek luk Koper in Trst uvozi približno 28.000 ton surove kave na leto. Iz nje se izdela 24.000 ton končnega izdelka, ki se praži v štirih pražarnah: v Izoli, Skopju, Beogradu in bosanski Bijeljini. Strateško poslovno področje (SPP) Kava zaposluje 377 ljudi; 190 v Beogradu, 81 v Izoli, 36 v Bijeljini in 30 v Skopju.Andrej Bele, ki je na tem položaju od leta 2011, od tega večino časa na poti med štirimi pražarnami, na vprašanje, kaj se je pri blagovni znamki Barcaffè, enem od paradnih konjev Droge Kolinska, spremenilo po prevzemu Atlantic Grupe, odgovori, da so leta 2011 prodajo espressa iz Slovenije in Hrvaške razširili na celotno območje nekdanje Jugoslavije, čemur so sledili večji tržni uspehi v kategoriji espressa v regiji, ki pregovorno raje pije turško kavo. Glavni spremembi na širšem strateškem področju kave sta bili oblikovanje marketinških aktivnosti po zahtevah potrošnikov v posameznih državah in poenotenje tehnologije praženja in mletja kave v pražarnah.V Sloveniji ima Barcaffè že vrsto let več kot 70-odstotni maloprodajni tržni delež, pri preskrbi hotelov, restavracij in barov pa po lastnih ocenah – tržnih raziskav za to področje ni – prav tako vodilni, 32-odstotni. Tisto, kar je Barcaffè za potrošnike v Sloveniji, je Grand Kafa za potrošnike v Srbiji, kjer ima ta blagovna znamka 52-odstotni tržni delež. Prevladujoč tržni delež ima tudi v Makedoniji in Bosni in Hercegovini. »V strateški cilj smo zapisali, da želimo do leta 2023 postati vodilni tudi v tržnem deležu espressa v regiji ter zapolniti vse prodajne kanale in načine konzumacije, povezane s kavo,« pove Bele. Italijo bodo prepustili Italijanom, pritrdi našemu vprašanju, a dodaja, da se tudi v deželi espressa spreminjajo navade pitja kave.Kava je po njegovih besedah regionalni biznis. V Sloveniji kot »pravi Balkanci« popijemo največ turške kave (ta predstavlja 80-odstotni prodajni delež), Italijani so veliki pivci espressa, v germanskih državah imajo najraje filter kavo. Največji potrošniki kave v Evropi so Finci, popijejo je v povprečju 12 kilogramov na leto. V Sloveniji smo nekje v evropski sredini, prebivalec v povprečju na leto popije med 3,5 in 3,8 kilograma.Prodaja turške kave v regiji Adria sicer stagnira do rahlo pada, narašča pa prodaja espressa, instantne kave ter še zlasti močno kave na poti, kar odseva prevladujoč življenjski slog. »Jutranji obred pitja kave, vsaj v Sloveniji, se počasi izgublja, seli se v avto,« pripoveduje Bele. Kavomati s kavo Barcaffè na Petrolovih bencinskih črpalkah v enem letu skuhajo več kakor 12,5 milijona napitkov. Raste tudi prodaja kave na aparatih zunaj črpalk – v trgovskih centrih, javnih zavodih … Zato je segment kav na poti ena od kategorij, od katere pri Atlantic Grupi v prihodnjih štirih letih veliko pričakujejo. Kako je z okoljsko odgovornostjo? Predlani so plastične žličke zamenjali z lesenimi, pokrovčki ostajajo plastični, a na vse več prodajnih mestih želijo lončke brez pokrovčkov. Papirnate lončke bodo konec leta na prodajnih mestih postopoma začeli nadomeščati z biorazgradljivimi.Kava je ena od pijač, s katero se zadnje obdobje ogromno eksperimentira. Razvojni oddelek SPP Kava, ki ga sestavljata skupini v Izoli in Beogradu, spremlja trende na trgu in dosledno uvaja novosti. Kava Barcaffè je na prodaj v kapsulah, ki so kompatibilne z najbolj razširjenimi aparati v regiji. Med novostmi je kava z oznako porekla »single origin«, ki se ji bo letos pridružila oznaka »single plantation«, poleti na trg prihaja še kava, ki se pripravi s hladno ekstrakcijo (t. i. cold brew), oziroma nitro kava, s katero pri znamki želijo stopiti na trg večerne in nočne potrošnje kave. »S kavo ​cold brew bomo zaokrožili segment vseh kavnih kategorij,« poudarja Bele.Glavnino arabike nabavijo v Braziliji, ki je največja pridelovalka in izvoznica kave, robuste pa v afriških (Etiopiji, Burundiju, Ruandi) in azijskih državah (Indiji, Vietnamu). Borzne cene kave že drugo leto zapored podirajo negativni rekord, zaradi česar pridelovalci opozarjajo na humanitarno krizo. Nizke cene so posledica dveletnega velikega pridelka kave v Braziliji – letošnja letina se ocenjuje na 55 do 60 milijonov vreč – in borznih špekulacij. »Cene kave so daleč najnižje, a s kavo se ne trguje, čaka v skladiščih na špekulativno zgodbo, ki bo znova dvignila njene cene.« Bele napoveduje, da se bo ta preobrat zgodil prihodnje leto. K temu bo prispevalo tudi dejstvo, da so kavo začeli piti v »nekavnih« državah, predvsem Kitajski, kjer so jo začeli tudi pridelovati.Medtem se skodelica kave draži. »Osebno menim, da je normalna cena za espresso med evrom in 1,20 evra, kapučina pa med 1,20 in 1,80 evra, vse drugo je pretiravanje,« pravi Bele. Z velikim zanimanjem pričakuje uspeh Starbucksa v Srbiji, ki je prejšnji teden v Beogradu odprl prvo poslovalnico. Espresso v njem stane 1,33 evra, najdražji kavni napitek pa kar 3,75 evra.