  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Kavčič v zasebni kliniki delal občutno več od dovoljenj, ZZZS niso obveščali

    V novomeški bolnišnici so mu dovolili, da na kliniki preživi največ uro in pol na teden, dejansko pa je delal vsaj petkrat toliko.
    Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku bolnišnice je pokazal, da je Gregor Kavčič nekatere paciente preusmerjal v zasebno bolniščinoc. Fotografija je simbolična. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda/Delo
    Galerija
    Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku bolnišnice je pokazal, da je Gregor Kavčič nekatere paciente preusmerjal v zasebno bolniščinoc. Fotografija je simbolična. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda/Delo
    STA
    11. 12. 2025 | 12:09
    11. 12. 2025 | 12:51
    4:26
    A+A-

    Nekdanji vodja ortopedske kirurgije v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič je v zasebni kliniki s koncesijo, kamor je preusmerjal paciente, delal precej več, kot bi smel glede na pogodbo z novomeško bolnišnico. Slednja pa tega ni mogla vedeti, saj zasebna klinika o njegovih operacijah ni obveščala ZZZS, poroča portal Necenzurirano.

    Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku bolnišnice, ki ga je bolnišnica predstavila na nedavni novinarski konferenci, je pokazal, da je Kavčič predvsem paciente, kjer ni bilo mogoče pričakovati večjih zapletov, iz bolnišnice preusmerjal v zasebno kliniko Arbor Mea, kjer je operiral. Vodstvo mu je zato odpovedalo pogodbo o zaposlitvi, primer pa predalo policiji.

    Kavčič očitke zavrača in pravi, da je imel za operiranje v zasebni kliniki dovoljenje bolnišnice. A kot navaja portal Necenzurirano, je v zasebni kliniki opravil bistveno več operacij, kot bi jih smel glede na dovoljenje. V bolnišnici so mu namreč dovolili, da v zasebni kliniki preživi največ uro in pol na teden oz. šest ur na mesec, dejansko pa je delal vsaj petkrat toliko, in sicer vsaj osem ur na teden. To je za portal povedal lastnik Arbor Mee Vladimir Seneković.

    Obenem pa je Kavčič v bolnišnici po navedbah portala naredil manj, kot bi lahko v skladu z dogovorom z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Bolnišnica mu je soglasje za delo pri zasebniku pred prejšnji mesec odvzela zaradi nedoseganja rednega bolnišničnega programa operacij in odklanjanja dodatnega dela v bolnišnici.

    Da v zasebni kliniki operira več, kot bi smel, sicer v bolnišnici do odreditve nadzora niso mogli uradno vedeti, saj v evidencah ZZZS ni podatka, da bi sploh kdaj operiral v Arbor Mei, dodaja portal. Klinika namreč podatkov o Kavčičevem dodatnem delu ni sporočala ZZZS, kjer te evidence javno objavljajo.

    Senekoviću se to ne zdi sporno. Kot je dejal, je namreč Kavčič pri pacientih, ki jih je operiral, na odpustnicah naveden kot operater, podpisani pa so na odpustnicah zdravniki, ki so pacienta dejansko odpustili z oddelka.

    Drugačnega mnenja so na ZZZS, kjer v omenjenem primeru poteka nadzor. Četudi bi operacijo izvedlo več zdravnikov, kot je bilo to v primeru Kavčiča, bi se morali v sistemu zabeležiti vsi, so navedli za portal. Obveznost merjenja dnevne delovne obremenitve in poročanja o tem velja tudi za koncesionarja oz. zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki pri njem opravljajo koncesijsko dejavnost, so dodali.

    ZZZS je sicer v konkretni zadevi uvedla nadzor, ki še poteka. Dokler ne bo končan, pa konkretnega primera ne morejo komentirati, so zapisali v odzivu za STA.

    Dodatno sicer navajajo, da je v skladu z zadnjimi spremembami zakona o zdravstveni dejavnosti naloga vodstva javnega zdravstvenega zavoda tudi merjenje delovnih obremenitev. Tako mora zavod pripravljati mesečno analizo dnevne delovne obremenitve in o ugotovitvah, zlasti glede obsega opravljenih storitev po posameznem zdravstvenem delavcu in zdravstvenem sodelavcu posamezne organizacijske enote, poročati svetu zavoda in ministrstvu za zdravje. Omenjena obveznost velja tudi za koncesionarja oziroma zdravstvene delavce, ki pri njem opravljajo koncesijsko dejavnost, so zapisali.

    »Spremljanje in merjenje delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev je torej predvsem naloga delodajalcev kot eno izmed orodij za uspešno vodenje in organizacijo dela. Izvorno gre torej za vodenje evidenc pri izvajalcih zdravstvenih storitev,« so dodali.

    Na vprašanje, ali je nesporočanje podatkov o operacijah zdravnikov v zasebnih ambulantah ZZZS splošen pojav ali gre zgolj za osamljen primer, pa niso odgovorili.

    STA je kliniko Arbor Mea povprašala za dodatna pojasnila, na odgovore še čaka.

    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Avtobusni potniki plačujejo, da stojijo na Bavarcu, zaprti v oglasna sporočila

    Mestni avtobus jasno izraža, da je Ljubljana mesto za dve različni kategoriji ljudi.
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Nepričakovana SPA izkušnja

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZZZSzdravstvobolnišnicegregor kavčičNovo mestoortopedska klinika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Zaključek preiskave

    Za smrt 26-letnika na Goriškem osumili mladoletna Italijana

    Žrtev se je z osumljencema najverjetneje srečala z namenom prodaje in uživanja prepovedanih drog, ugotavljajo oblasti.
    11. 12. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Občina Cerkno

    Priznanje za Divje babe, park postal kulturni spomenik državnega pomena

    Upravljavec spomenika bo za zdaj še zavod za turizem Cerkno. Ogled jame bo še naprej možen s strokovno usposobljenimi vodniki.
    Anja Intihar 11. 12. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Potovanje

    V skritih draguljih je trik – to velja tudi za Uzbekistan

    Uzbekistan ima na seznamu Unescove svetovne kulturne dediščine sedem lokacij, med njimi Samarkand, Buharo in Itčan Kalo v Hivi.
    Nina Gostiša 11. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (11. 12.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 11. 12. 2025 | 12:41
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Kritika

    Billie Jean King udarila po novi bitki spolov

    Nekdanja teniška igralka Billie Jean King je bila kritična do nove izvedbe bitke med spoloma, na kateri se bosta pomerila Arina Sabalenka in Nick Kyrgios
    11. 12. 2025 | 12:16
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Potovanje

    V skritih draguljih je trik – to velja tudi za Uzbekistan

    Uzbekistan ima na seznamu Unescove svetovne kulturne dediščine sedem lokacij, med njimi Samarkand, Buharo in Itčan Kalo v Hivi.
    Nina Gostiša 11. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (11. 12.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 11. 12. 2025 | 12:41
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Kritika

    Billie Jean King udarila po novi bitki spolov

    Nekdanja teniška igralka Billie Jean King je bila kritična do nove izvedbe bitke med spoloma, na kateri se bosta pomerila Arina Sabalenka in Nick Kyrgios
    11. 12. 2025 | 12:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Kako uspešna podjetja obvladujejo denarne tokove in likvidnostne pritiske

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo