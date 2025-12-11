Kavčič v zasebni kliniki delal občutno več od dovoljenj, ZZZS niso obveščali

Nekdanji vodja ortopedske kirurgije v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič je v zasebni kliniki s koncesijo, kamor je preusmerjal paciente, delal precej več, kot bi smel glede na pogodbo z novomeško bolnišnico. Slednja pa tega ni mogla vedeti, saj zasebna klinika o njegovih operacijah ni obveščala ZZZS, poroča portal Necenzurirano.

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku bolnišnice, ki ga je bolnišnica predstavila na nedavni novinarski konferenci, je pokazal, da je Kavčič predvsem paciente, kjer ni bilo mogoče pričakovati večjih zapletov, iz bolnišnice preusmerjal v zasebno kliniko Arbor Mea, kjer je operiral. Vodstvo mu je zato odpovedalo pogodbo o zaposlitvi, primer pa predalo policiji.

Kavčič očitke zavrača in pravi, da je imel za operiranje v zasebni kliniki dovoljenje bolnišnice. A kot navaja portal Necenzurirano, je v zasebni kliniki opravil bistveno več operacij, kot bi jih smel glede na dovoljenje. V bolnišnici so mu namreč dovolili, da v zasebni kliniki preživi največ uro in pol na teden oz. šest ur na mesec, dejansko pa je delal vsaj petkrat toliko, in sicer vsaj osem ur na teden. To je za portal povedal lastnik Arbor Mee Vladimir Seneković.

Obenem pa je Kavčič v bolnišnici po navedbah portala naredil manj, kot bi lahko v skladu z dogovorom z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Bolnišnica mu je soglasje za delo pri zasebniku pred prejšnji mesec odvzela zaradi nedoseganja rednega bolnišničnega programa operacij in odklanjanja dodatnega dela v bolnišnici.

Da v zasebni kliniki operira več, kot bi smel, sicer v bolnišnici do odreditve nadzora niso mogli uradno vedeti, saj v evidencah ZZZS ni podatka, da bi sploh kdaj operiral v Arbor Mei, dodaja portal. Klinika namreč podatkov o Kavčičevem dodatnem delu ni sporočala ZZZS, kjer te evidence javno objavljajo.

Senekoviću se to ne zdi sporno. Kot je dejal, je namreč Kavčič pri pacientih, ki jih je operiral, na odpustnicah naveden kot operater, podpisani pa so na odpustnicah zdravniki, ki so pacienta dejansko odpustili z oddelka.

Drugačnega mnenja so na ZZZS, kjer v omenjenem primeru poteka nadzor. Četudi bi operacijo izvedlo več zdravnikov, kot je bilo to v primeru Kavčiča, bi se morali v sistemu zabeležiti vsi, so navedli za portal. Obveznost merjenja dnevne delovne obremenitve in poročanja o tem velja tudi za koncesionarja oz. zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki pri njem opravljajo koncesijsko dejavnost, so dodali.

ZZZS je sicer v konkretni zadevi uvedla nadzor, ki še poteka. Dokler ne bo končan, pa konkretnega primera ne morejo komentirati, so zapisali v odzivu za STA.

Dodatno sicer navajajo, da je v skladu z zadnjimi spremembami zakona o zdravstveni dejavnosti naloga vodstva javnega zdravstvenega zavoda tudi merjenje delovnih obremenitev. Tako mora zavod pripravljati mesečno analizo dnevne delovne obremenitve in o ugotovitvah, zlasti glede obsega opravljenih storitev po posameznem zdravstvenem delavcu in zdravstvenem sodelavcu posamezne organizacijske enote, poročati svetu zavoda in ministrstvu za zdravje. Omenjena obveznost velja tudi za koncesionarja oziroma zdravstvene delavce, ki pri njem opravljajo koncesijsko dejavnost, so zapisali.

»Spremljanje in merjenje delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev je torej predvsem naloga delodajalcev kot eno izmed orodij za uspešno vodenje in organizacijo dela. Izvorno gre torej za vodenje evidenc pri izvajalcih zdravstvenih storitev,« so dodali.

Na vprašanje, ali je nesporočanje podatkov o operacijah zdravnikov v zasebnih ambulantah ZZZS splošen pojav ali gre zgolj za osamljen primer, pa niso odgovorili.

STA je kliniko Arbor Mea povprašala za dodatna pojasnila, na odgovore še čaka.