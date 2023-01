Kazanje mišic med ministrom in županom

V nadaljevanju preberite:

Nesoglasja med ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem se stopnjujejo. Včeraj, le dan po tem, ko je bil v ljubljanski občini podpisan koalicijski sporazum med Listo Zorana Jankovića in Gibanjem Svoboda (GS), je podpredsednik vlade in minister iz vrst GS Bešič Loredan v televizijskem intervjuju še enkrat spomnil na razkorak med njim in županom glavnega mesta pri urejanju razmer v zdravstvu. Med drugim je minister dejal, da naj bi župan signaliziral, da želi prodati zaprte enote zdravstvenega doma.

Iz Mestne občine Ljubljana so sporočili, da je župan Zoran Janković zgrožen nad včerajšnjimi izjavami ministra za zdravje v oddaji 24 ur zvečer. Danes je župan v zvezi s tem ministru poslal dopis, na katerega pričakuje odziv. Zadevo bo komentiral na novinarski konferenci v torek, 10. januarja.

Pripravili smo kronologijo kratkih stikov med ministrom in županom. V ozadju se bije bitka za nadzor nad zdravstvenim denarjem.