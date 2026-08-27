Planinska idila se je končala s tisoč evri kazni

Objava planinca, ki ga je, ko je sestopil z Grintovca, za brisalcem avtomobila v Kamniški Bistrici čakalo obvestilo o prekršku s kaznijo 1000 evrov, je povzročila številna vprašanja, ne le tistega, ki si ga je zastavil »srečni« prejemnik: »Ali je mogoče, da je višina globe napisana napačno?« Primer je spomnil na nedavno spremenjen zakon o ohranjanju narave, predvsem pa vznemiril planince, ki se sprašujejo, kje pustiti avtomobil pri izhodiščih za hribe, če ni posebej označenih parkirišč, druge možnosti za parkiranje pa ni. Na ljubljanski policijski upravi so za Slovenske novice pojasnili, da so policisti na območju Kamniške Bistrice izvajali poostren nadzor – tudi zaradi vse več prijav in zaznanega parkiranja vozil v naravnem okolju. Pri nadzoru so ugotovili, da je bilo več osebnih vozil ...