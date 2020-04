»Kazen« za ljudi, za Slopak in Recikel ne

Vukelič Ljubo Ministru Andreju Vizjaku Eko krog predlaga, da sporni 41. člen umakne iz korona zakona. Foto Ljubo Vukelič/delo



Vplinjevanje, sežig ali preprečevanje?

Eržen Jure Uroš Macerl pravi, da tudi (so)sežig odpadkov ni trajna rešitev; to je preprečevanje njihovega nastajanja. FOTO: JURE ERZEN/Delo

Ljubljana – V Sloveniji je po podatkih okoljskega ministrstva (Mop) pri izvajalcih javnih služb nakopičenih 18.500 ton komunalne odpadne embalaže (KOE), od tega 12.200 ton od lani in predlani. Neuradno naj bi je bilo še enkrat toliko. Okoljski inšpektorji so zaradi neizpolnjenih obveznosti in domnevno pridobljene trimilijonske premoženjske koristi kazensko ovadili Slopak in Recikel, a je okrožno državno tožilstvo ovadbe zavrglo. Mop bi kopice KOE zdaj odstranil na stroške državnega proračuna.Okoljski inšpektorji so zoper omenjeni družbi za ravnanje s KOE vložili tri ovadbe: dve zoper Slopak, katere največja posamična lastnica je Pivovarna Laško Union, in eno zoper Recikel v lasti Curator Nove Pina Jerena. Po podatkih inšpektorata so ovadbe padle, ker »naznanjena kazniva dejanja niso kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti«. S predlaganim interventnim ukrepom bodo družbe za ravnanje s KOE - šest jih je v državi - zdaj nagrajene …Stroški prevzema in obdelave KOE bodo 2,5-krat višji od domnevne koristi Slopaka in Recikla: do sistemske rešitve, ki je najbrž pred letom 2021 ne bo, bodo znašali 7,7 milijona evrov, nato še dodaten milijon na mesec. Velika verjetnost je, da bomo stroške krili državljani, ki že zdaj plačujemo stroške ločenega zbiranja in odvoza KOE. »Namesto da bi embalažo odstranili na račun podjetij, ki jo dajejo na trg,« opozarja predsednik Eko kroga Uroš Macerl, »načrtuje okoljski minister Andrej Vizjak z 41.členom interventnega korona zakona to storiti na stroške gospodinjstev.« Ta bi torej prek proračuna države poravnala še dodatni strošek – nadaljnje predelave KOE, ki bi ga morale kriti embalažne družbe. Zato Eko krog ministru Vizjaku, ki se je na ministrski predstavitvi zavzel za višjo okoljsko dajatev za podjetja, ki dajejo embalažo na trg, predlaga, da sporni člen umakne iz zakona oziroma da v zakonu natančno opredeli, da bo Slovenija stroške ravnanja s KOE krila iz zbrane okoljske dajatve proizvajalcev.Mop namreč pripravlja interventne rešitve, po katerih lahko izvajalci javne službe sami poiščejo prevzemnike KOE, kadar tega ne želijo storiti za to »poklicane« družbe, račun pa izstaviti državi. Rešitve, pravijo na Mopu, bodo sprejeli predvidoma že v teh dneh oziroma do konca aprila. Embalažne družbe so sicer pridobitna podjetja, ki razširjeno odgovornost proizvajalca izpolnjujejo v imenu tistih, ki embalažo dajejo na trg. Družbe KOE prevzamejo od komunalnih podjetij, jo dodatno sortirajo ter poskrbijo za recikliranje ali sežig, proizvajalci pa jim plačujejo embalažnino, s katero se ti stroški pokrijejo, pojasnjujejo v Eko krogu: »Embalažne družbe si konkurirajo tudi tako, da znižujejo embalažnino. Poleg tega iz različnih razlogov zavračajo prevzem vse embalaže od komunalnih podjetij, ki se zato kopiči tudi tam.«Pred dnevi je na kupe embalaže na Primskovem Mop opozorilo tudi Združenje za energetsko neodvisnost (Zens). Tačas ko na občini Kranj čakajo »na sistemske rešitve Mopa«, pa tajnik Zensa Božo Dukič ministru predlaga »eksperiment vplinjevanja organskih materialov«, pri katerem nastajajo sintezni plin, uporaben za proizvodnjo elektrike, destilirana voda in pepel, in katerega bi lahko financirali iz podnebnega sklada. Mop v okviru omenjenega sklada letos načrtuje javni razpis za podporo pripravi projektnih prijav za koriščenje evropskih sredstev, ki bo objavljen predvidoma junija, mnenj o projektnih idejah pa zaradi »enakopravne obravnave potencialnih prijaviteljev na razpis« ne dajejo.A tudi (so)sežiganje odpadkov ni trajna rešitev za nakopičeno KOE, opozarja Macerl. Vsak Slovenec letno pridela skoraj pol tone komunalnih odpadkov. Medtem ko Evropa termični obdelavi odpadkov postopno ukinja podporo, v Sloveniji namesto iskanja možnosti, kako preprečiti nastanek odpadkov, intenzivno iščemo možnosti sežiga gorljivih frakcij doma.