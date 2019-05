Kažipot, ki vas vodi po spletnih labirintih

Vodnik za odrasle otroke (55+), ki skrbijo za svoje starše (75+).

Ljubljana – Kažipot 55+ se je že v prvem mesecu izkazal za koristnega, ugotavlja skupina, ki sodeluje pri ustvarjanju te za starejše pomembne publikacije. Njen koordinator dr. Jože Gričar napoveduje, da bi lahko septembra objavili spletno različico naslednje izdaje vodnika, natisnili pa bi ga prihodnje leto.V Kažipotu 55+ je zbranih že kar nekaj pomembnih institucij in organizacij, ki so se odločile za objavo svojih podatkov in digitalnih naslovov, brez katerih je danes tudi starejši generaciji težko poslovati in urejati pomembne in vsakdanje storitve, opravila ... Tudi zato, ker je vodnik praktičen, saj ponuja pomembne osnovne e-naslove na enem mestu. Glavni namen je olajšati e-vključevanje starejših in jim približati sodobno digitalno življenje, s katerim se srečuje vsak dan celotna družba in je od njega zelo odvisna. Vse pomembne institucije so digitalizirane, e-poslovanje je prisotno povsod, tako pri zdravstvenih organizacijah, zavarovalnicah, zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ... Z vodnikom je olajšano pridobivanje informacij in spletnih naslovov, ki so še zlasti koristni za starejše, prav tako so navedene telefonske številke in kratke predstavitve.Predstavili so ga pred dobrim mesecem v Škofji Loki,na mednarodnem posvetu o zagotavljanju e-storitev za starejše, in ob izidu zapisali, da je to vodnik za odrasle otroke (55+), ki skrbijo za svoje starše (75+). Trenutno obsega dobrih trideset strani, gotovo pa se bo še širil, če se bodo seveda organizacije vanj vključevale. V tiskani obliki so izdali 500 izvodov, tisk sta omogočila revija za upokojence Vzajemnost in slovenjgraški večgeneracijski center Andreški hram. Oblikovalci kažipota so prepričani, da bi morale projekt podpreti državne institucije. Vodnik je v tiskani izdaji brezplačen, v spletni pa je objavljen v slovenskem in angleškem jeziku – na naslovu http://eregion.eu/seniors-eservices-guide-55-slovenia.Kot je povedal Gričar, so tudi na zadnjem srečanju skupine, ki skrbi za to publikacijo, potrdili, da bodo izdajanje kažipota nadaljevali, saj se je dobro izkazal že v prvem mesecu. K sodelovanju vabijo tudi druge organizacije in institucije.V prvi izdaji se s svojimi dejavnosti in storitvami predstavlja okrog 30 organizacij in institucij, ki so pomembne za vsakdanja opravila državljanov. Kot je že večkrat poudaril Jože Gričar, ki je najbolj zagnano delal pri kažipotu, si člani omrežja slovenskega sveta za zagotavljanje e-storitev za seniorje prizadevajo razviti zavest o tem, kako pomembna je danes e-tehnologija tudi za starejše.V vodniku so najprej predstavili eUpravo, osrednji državni portal z e-storitvami za državljane. Že na spletni strani portala je veliko koristnih informacij, kot so zapisali, so informacije o postopkih zbrane po vsebinsko zaokroženih področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v človekovem življenju, od rojstva, prek šolanja in zaposlitve, do upokojitve. Med institucijami in organizacijami, predstavljenimi v Kažipotu 55+, so zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za zaposlovanje, območni enoti nacionalnega inštituta za javno zdravje Ravne na Koroškem in Murska Sobota, več splošnih bolnišnic, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljudska univerza Kranj, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec, Inštitut za dolgotrajno oskrbo Ljubljana, zbornica delovnih terapevtov in združenje fizioterapevtov.Predstavlja se tudi slovenjgraški večgeneracijski center Andreški hram, skupaj s tamkajšnjima zdravstvenim domom in splošno bolnišnico ter centrom za izobraževanje odraslih Mocis.Izdajanje kažipota nameravajo nadaljevati. Septembra bodo postavili poskusno različico spletne strani Kažipot 55+ 2020, tiskano izdajo pa bodo objavili prihodnjo pomlad, če bodo pridobili sredstva za tisk in distribucijo. Pričakujejo, da bodo sodelujoče organizacije, ki so objavile opis svojih storitev za seniorje v prvi izdaji, sodelovale še naprej. Prav tako vabijo vse druge organizacije, ki ponujajo storitve za seniorje, da se pridružijo in to sporočijo do 12. junija naKot pravi Gričar, naj bi tiskani izvod kažipota v slovenščini izdali enkrat na leto, spletni izvod pa je na voljo vedno z občasnimi dopolnitvami. Prihodnji mesec bo tematska delavnica o tem vodniku v Mislinjski dolini.