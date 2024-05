Pacienti anonimni, zdravstveni delavci pa javno objavljeni na spletu

V nadaljevanju preberite:

Še štiri dni je do izteka javne razprave o predlogu zakona o kakovosti v zdravstvu. Na okrogli mizi, ki jo je včeraj organiziralo ministrstvo za zdravje, je bilo postavljenih več vprašanj, kot je bilo danih odgovorov. Zdi se, da besede ministrice Valentine Prevolnik Rupel niso bile iskrene. Poudarila je, da je namen okrogle mize izboljšati predlog zakona, a so člani delovne skupine za pripravo zakona povedali, da je bilo besedilo zakona boljše, ko so ga dali iz rok, pa ga je nato »nekdo« spremenil.

Da je zakon nujen, ni sporno, vendar so udeleženci okrogle mize opozorili, da ne bo prinesel želenega rezultata, to je izboljšanja kakovosti, prej nasprotno. Če bo zakon ostal tak, kakršen je, bodo zdravstveni delavci odklone še bolj skrivali, kot jih skrivajo zdaj. Mnogi opozarjajo, da sta za izboljšanje kulture varnosti nujna tudi zakon o nekrivdni odgovornosti in sprememba kazenskega zakonika.

O vlogi z zakonom predvidene nove institucije – agencije za kakovost – so mnenja različna. V rokah bo imela preveč pooblastil, tudi akreditacije. Kdo bo izvajal akreditacije v zdravstvu?