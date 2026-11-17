Zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki je bil ob burni strokovni razpravi dokončno sprejet 21. novembra lani, je veljaven od 19. decembra lani, uporabljati pa naj bi ga začeli 19. aprila 2027. V enem letu po njegovi uveljavitvi, to je decembra letos, je ministrstvo za zdravje dolžno sklicati ustanovno sejo Zbornice psihoterapevtov Slovenije. Na ministrstvu pravijo, da trenutno vodijo postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij za naziva »psihoterapevt« in »kandidat«. Po končanju teh postopkov pa bodo začeli priprave na sklic ustanovne skupščine, saj se te lahko udeleži le posameznik, ki mu je priznana poklicna kvalifikacija psihoterapevta.

Sprejeti zakon določa, da bo članstvo v zbornici obvezno za vse izvajalce, ki opravljajo psihoterapevtsko dejavnost v Sloveniji. Zbornica bo podeljevala, podaljševala in odvzemala licence. Prevzela bo tudi vodenje registra psihoterapevtov in kandidatov za psihoterapevte. Skrbela bo za strokovni nadzor nad delom psihoterapevtov, spremljala kakovost izobraževanj in določala pogoje za kontinuirano strokovno izpopolnjevanje.