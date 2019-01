FOTO:Kdaj bodo končno začeli graditi novo šolo?

»Že od leta 2014 je jasno, da je večji del stare stavbe šole primeren le za rušenje, ker bi bila obnova dražja od novogradnje.«

Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka

Učenci se nad vožnjo ne pritožujejo

Gradbeno dovoljenje že od marca lani

Petdeset četrtošolcev, ki ne morejo obiskovati pouka v matični OŠ Loka v Črnomlju, se vsak dan zbere pred šolo, od koder jih z avtobusom odpeljejo v Adlešiče. Fotografije Simona Fajfar

Za zastoj krive dvojne volitve

V stari podružnični šoli v Adlešičih imajo zaradi vozačev z matične šole v Črnomlju dvakrat več učencev kot sicer.

Črnomelj – Kdaj bodo v Črnomlju začeli graditi nadomestno stavbo stare in dotrajane OŠ Loka Črnomelj, ki jo je dokončno uničila toča junija lani, še vedno ni jasno. Čeprav je bila že junija lani sprejeta odločitev za novogradnjo, občina in ministrstvo za šolstvo še vedno usklajujeta projekt in deleže financiranja. »Državne in lokalne volitve so dogovarjanje še dodatno upočasnile,« pravi Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka.»V Adlešičih mi je celo bolj všeč kot v stari šoli, stavba je prijetnejša,« pravi četrtošolec Kristjan, ki skupaj s 50 sovrstniki vsak dan pride v OŠ Loka, potem pa jih nekaj po osmi uri z avtobusom odpeljejo v 12 kilometrov oddaljene Adlešiče. Tam je stara stavba podružnične šole, ki bi jo obiskovalo 43 učencev, od začetka šolskega leta pa se je njihovo število podvojilo, tako da so vse učilnice zasedene. Tam – glede na matično šolo – z zamikom začnejo pouk.Številni učenci se morajo pred poukom kar dvakrat peljati z avtobusom, saj tudi do Črnomlja pridejo z organiziranim prevozom in imajo pred poukom različne dejavnosti ali varstvo. Na OŠ Loka, kjer imajo letos 550 učencev, je nekaj manj kot 70 odstotkov vozačev. Po pouku se pripeljejo nazaj do OŠ Loka, kjer imajo kosilo, varstvo in neobvezne izbirne vsebine. »V Adlešičih je šola manjša, kar mi je zelo všeč,« pravi tudi Kristjanova sošolka Ana Tea, ki je z vsakodnevno vožnjo povsem zadovoljna.»Učenci se nad vožnjo v Adlešiče ne pritožujejo oziroma jim je celo všeč, prav tako pa so starši rešitev sprejeli z razumevanjem, za kar sem jim hvaležna,« pravi Damjana Vraničar in nadaljuje: »Sreča pa je tudi v tem, da smo stavbo v Adlešičih pred kratkim energetsko sanirali, tako da je zgradba urejena in so pogoji za pouk primerni. Dovolj je tudi prostora, saj se je iz ene od učilnic izselil Krajinski park Kolpa.«Popolnoma drugače pa je z osrednjo stavbo OŠ Loka, ki je montažna gradnja iz leta 1967. Leta 2000 so k njej dogradili še prizidek za predmetni pouk. »Novi« in »stari« del šole sta dotrajana in energetsko potratna, tako da je gradbena stroka po preverjanju razmer že leta 2014 jasno povedala, da je večji del stare stavbe primeren le za rušenje, ker bi bila obnova dražja od novogradnje.Občina Črnomelj je zato že marca lani, pred uničujočo točo, pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo nove šole in delno rekonstrukcijo starega dela. Po katastrofalni toči, ko so tudi za moško pest velike ledene krogle v Črnomlju in njegovi okolici razbile okoli 4000 streh na različnih objektih in povzročila za okoli 20 milijonov evrov škode, pa je bil popolnoma uničen tudi trakt, v katerem je bilo šest učilnic. Voda je, med drugim, tekla po električni napeljavi, tako da so kmalu ugotovili, da je trakt neprimeren za obnovo oziroma, da bi obnova stala več kot rušenje in novogradnja.Na šoli so prostor za en oddelek našli v stavbi za predmetni pouk, dva oddelka petega razreda so namestili v sosednji Srednji šoli Črnomelj, največja sprememba pa je bila za učence četrtih razredov, ki so jih začeli voziti v Adlešiče. Že takrat je ravnateljica napovedovala, da bo novo šolsko leto logistično še bolj zahtevno, kot je bil konec šolskega leta, ker bodo morali poiskati rešitev še za devet oddelkov, tako da bodo lahko šolo porušili in začeli graditi novo.»Najprej državne in nato še lokalne volitve so zaustavile usklajevanja med občino in šolskim ministrstvom,« pravi Damjana Vraničar, ki je na začetku upala, da bodo gradnjo nove šole začeli še v tem šolskem letu. Vendar ne bo tako, je realen Andrej Kavšek, ki je funkcijo župana občine Črnomelj prevzel konec decembra: »Decembra smo dobili še dodatne pripombe z ministrstva, ki jih bomo upoštevali v projektu. Potem bomo morali projekt poslati v revizijo na ministrstvo, nato sledi še razpis za izbiro izvajalca. Zato glede na dolgotrajnost postopkov gradnja ne bo možna v letošnjem šolskem letu.«Pri tem nič ne pomaga, da občina in verjetno tudi šolsko ministrstvo že od leta 2014 vedo, v kakšnih razmerah deluje šola in da je občina gradbeno dovoljenje pridobila že marca lani. In da imajo na šoli načrt, kam bodo preselili še preostalih devet oddelkov, pravi ravnateljica: »Dogovarjamo se za nadomestne prostore, tako da bo pouk v času gradnje potekal nemoteno in samo v dopoldanskem času. S selitvijo na dve lokaciji bomo rešili ta problem.«