V nedeljo so bile redne volitve županov, članov občinskih svetov ter svetov krajevnih, četrtnih in mestnih skupnosti. V 167 od 212 slovenskih občin so bili župani izvoljeni že v prvem krogu, drugi krog bo 29. novembra.

Med že izvoljenimi župani jih 45 ni imelo protikandidata – od teh je bilo 43 dosedanjih županov, dva pa sta prvič na tej funkciji. Sicer je bilo med že izvoljenimi župani 138 županov ponovno izvoljenih. Mandat dosedanjega župana se konča na prvi seji novoizvoljenega občinskega sveta, na kateri novoizvoljeni župan začne opravljati svojo službo.

In kdaj novi župani nastopijo z župansko funkcijo?

Župani, izvoljeni na lokalnih volitvah v nedeljo, 15. novembra, začnejo opravljati funkcijo na prvi seji novoizvoljenega občinskega sveta, ko se ta seznani z uradnim aktom o izidu volitev. To določa 15.c člen zakona o lokalni samoupravi (ZLS).

Dotedanji mandat traja do prve seje novega občinskega sveta. Zakon določa, da »izvoljeni kandidat za župana pridobi mandat z dnem izvolitve, opravljati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev.«

Kot je še navedeno v tem členu zakona, prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan, prvo sejo občinskega sveta nove občine pa predsednik občinske volilne komisije. Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta.

Najpozneje v 14 dneh po objavi uradnega akta o izidu volitev

Prva seja mora biti najpozneje v 14 dneh po objavi uradnega akta o izidu volitev, kar pomeni, da enotnega datuma nastopa funkcije za vse slovenske župane ni. Odvisen je od objave uradnih izidov in datuma prve seje posameznega občinskega sveta.

Dosedanji župani funkcijo opravljajo do začetka izvrševanja mandata svojih naslednikov oziroma do začetka novega mandata, če so bili ponovno izvoljeni.

FOTO: Blaž Samec

Uradni izidi morajo biti objavljeni v desetih dneh

Kdaj bodo novoizvoljeni župani začeli opravljati funkcijo, je torej odvisno predvsem od objave uradnih volilnih izidov in sklica prve seje občinskega sveta. Občinske volilne komisije morajo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah uradne izide prvega kroga, ki je potekal 15. novembra, objaviti najpozneje v desetih dneh po glasovanju, torej do 25. novembra.

Na hitrost objave vplivajo preštevanje vseh glasovnic, preverjanje zapisnikov in morebitni volilni ugovori. Prva seja novoizvoljenega občinskega sveta mora biti nato sklicana najpozneje v 14 dneh po objavi uradnih izidov.

Na tej seji začne novoizvoljeni župan izvrševati mandat, zato lahko prvi novi župani funkcijo nastopijo že pred drugim krogom županskih volitev, ki bo 29. novembra.