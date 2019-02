Kdaj bodo poštarji stavkali?

Sindikat poštnih delavcev in Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije bosta danes sporočila, kdaj in kako bodo stavkali zaposleni na pošti. Poročali smo že, da bi lahko bila stavka v drugi polovici tega meseca.Stavkali bodo zaradi uresničevanja ekonomskih in socialnih pravic, interesov po zagotavljanju in varovanju zdravega delovnega okolja in spoštovanju predpisov, ki urejajo delovnopravni položaj delavcev Pošte Slovenije in IPPS – Invalidsko podjetje Pošte Slovenije. Sindikata sta sicer z delodajalcem dosegla dogovor, ki prinaša določene finančne učinke, kot so višji regres, uskladitev plač, višja povračila stroškov prevoza, dodatki za mentorstvo …, a je članstvo dogovor klub temu zavrnilo , saj se trenutno zaradi pomanjkanja delavcev in bolniških soočajo s preobremenjenostjo.Pošta je že napovedala, da je odprta za nadaljnja pogajanja, in kot kaže, si obe strani prizadevata, da stavke ne bi bilo, saj po naših informacijah že danes nadaljujeta pogovore o možnih rešitvah. Poštarji morajo po zakonu svoje naloge kljub stavki opravljati, zato vsaj v prvem koraku menda ni pričakovati večjih zastojev pri dostavi pošiljk.