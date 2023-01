Prijava v ambulanto za neopredeljene z naslednjim tednom

V državi je vsak dan več ljudi brez osebnega zdravnika, požar pa vlada gasi z začasno rešitvijo v obliki ambulant za neopredeljene. Po državi jih bo zraslo 94, od tega 19 v Ljubljani. Organizirane bodo v okviru zdravstvenih domov.

Pa bodo javni zavodi, ki se soočajo z izrazitim kadrovskim primanjkljajem, omenjene ambulante lahko sploh organizirali?

V ZD Ljubljana so med zaposlenimi že preverjali, kdo bi delal v ambulanti za neopredeljene, pa prav velikega zanimanje po besedah direktorice dr. Antonije Poplas Susič ni bilo: »Če so vsi obremenjeni, so vsi obremenjeni. Ni plačilo tisto, ki jih bo motiviralo.«

Direktorica največjega zdravstvenega doma je v decembrskem intervjuju za Delo glede ambulant za neopredeljene povedala še, da taka ambulanta sicer omogoča zdravstveno storitev, ne omogoča pa dolgoročnosti obravnave: »Izbranega zdravnika imajo namreč ljudje zato, ker jih pozna, te ambulante tega ne bodo ponujale, je pa seveda ključno, da omogočajo vsaj zdravstveno oskrbo.«

V ZD Ljubljana so imeli danes sestanek glede organiziranja omenjenih ambulant, informacije pa sta na tiskovni konferenci, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi, podala Tea Stegne Ignjatovič, strokovna direktorica ZD Ljubljana, in Andrej Divjak, predstojnik ZD Ljubljana Šiška.

Najprej je bilo predvideno, da bo imela Ljubljana 15 ambulant, za katere so že predvideli tudi prostor in porezdelitev po enotah ZD Ljubljana, po navodilih ministrstva iz konca preteklega tedna, pa je postalo jasno, da jih bo 19.

Ko so dobili vsa navodila z ministrstva, tudi glede plačila, so znova vzpostavili kontakt z zdravstvenim osebjem v ZD Ljubljana in izven njega z namenom sodelovanja v teh ambulantah. Na odziv še čakajo. Zneski dodatnega plačila so sorazmerno visoki, a vprašanje, če bo to motivacija za dodatno delo, saj je veliko zaposlenih že zdaj preobremenjenih je povedala strokovna direktorica. Predlogi za pogodbe so že pripravljeni, nekatere bodo decembra tudi že podpisane. Gre za delo izven rednega delovnega časa. Urna postavka dela v teh ambulantah je 121 evrov bruto, za srednjo medicinsko sestro 54 evrov bruto, za zdravstveno administratitvnega delavca pa 27 evrov. Delo po teh pogodbah bo oproščeno plačila določenega davka, tako da naj bi bi bilo neto izplačilo okrog 80 evrov neto za zdravnika in 35 evrov neto za medicinsko sestro. Izplačila se razikujejo od urne postavke zaposlenega oziroma plačnega razreda, v katerega spada določen zaposleni.

Predvidevajo, da bodo v vseh enotah, kjer imajo že zdaj ambulante za osebe brez izbranega zdravnika imeli tudi ambulante za neopredeljene paciente. Treutno opredeljevanje ljudi za te ambulante še ni možno, saj potrebujejo ustrezno tehnično podporo. Programske hiše naj bi rešitev za ta problem kmalu našle. V ZD Ljubljana zato predvidevajo, da bi se lahko ljudje v ambulantah začeli opredeljevati s prihodnjim tednom. Pričakujejo, da bodo ljudje brez osebnega zdravnika imeli ambulanto v enoti, kjer so nazadnje obiskovali zdravnika in imajo tam že kartoteko. Organizacija ambulant bo odvisna od kadrovske pokritosti, je podarila strokovna direktorica.

V enoti Šiški bi si želeli štiri do pet ambulant za neopredeljene, a vidijo problem v tem, da upokojeni zdravniki, mlajši specializanti, sobni zdravniki in zdravniki zaposleni na ZZZS, Zpizu, niso predvideni za delo v teh ambulantah. To je problem na katerega so že opozorili ministrstvo, je danes povedal Divjak, ki si želi, da bi ambulante za neopredeljene zaživele čim prej.

Zavarovana oseba bo prosto izbrala in se opredelila za ambulanto za neopredeljene tako, da bo podpisala listino o izbiri osebnega zdravnika, pri čemer se podatki o osebnem zdravniku na listini ne izpolnijo. Opredelitev za ambulanto za neopredeljene bo veljala eno leto z možnostjo avtomatskega podaljšanja.

Javni zavod bo medtem v informacijski sistem ZZZS poslal tudi podatke o lečečem zdravniku, ki je zavarovano osebo prvič sprejel v tej ambulanti, se pa ta zdravnik ne šteje za izbranega osebnega zdravnika.

Zavarovana oseba se bo lahko naknadno opredelila za drugo ambulanto za neopredeljene pri drugem javnem zavodu, pri tem pa bo navedla razlog za takšno odločitev.

Ordinacijski čas ambulante za neopredeljene bo odvisen od obsega programa ambulante, pri čemer bi imela ambulanta za neopredeljene pri obsegu 0,1 tima programa splošne oziroma družinske medicine ordinacijski čas najmanj dvakrat na teden, skupaj štiri ure v tednu, ambulanta za neopredeljene, ki deluje v obsegu enega tima, pa osem ur na dan. Prav tako bi lahko ambulanta delovala v soboto.

Naročanje bo potekalo elektronsko, prek elektronske pošte ali spletnih strani javnega zavoda, po telefonu ali osebno, najmanj eno uro na dan pa bodo zagotavljali obravnavo zavarovanih oseb, ki na termin niso naročene.