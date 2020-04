Kdaj bomo spet posedali na gostinskih terasah?

Zdravko Počivalšek Foto Zaslonska Slika

Ljubljana – Hrvaška in Avstrija za maj napovedujeta odpiranje gostinskih lokalov, v severni sosedi naj bi temu sledilo tudi odpiranje hotelov. Kdaj bi se to lahko zgodilo pri nas, za zdaj še ni znano, turistična panoga pa po naših informacijah predlaga, da bi sproščanje ukrepov na tem področju začeli sredi maja Gostinski lokali, hoteli in drugi turistični obrati so zaprti že od sredine marca. »Mislim, da ni daleč do trenutka, da bomo lahko odprli lokale, ki strežejo na prostem,« je včeraj dejal vladni govorecTuristična združenja so po naših informacijah vladi že poslala predlog načrta sproščanja ukrepov na področju gostinstva in turizma. Ker še čakajo odziv vlade, ga še nočejo razkriti, kot je mogoče izvedeti neuradno, pa predlagajo, da bi sredi maja vrata odprli gostinski lokali, nato kampi, glampingi in druge dejavnosti na prostem in nazadnje hoteli. Glede tega se z Nacionalnim institutom za javno zdravje že dogovarjajo o zaščitnih ukrepih. »Pripravljamo protokole za posamezne vrste turizma, da bomo zagotovili varnost za goste in delavce,« je dejal gospodarski minister, ki je opozoril, da bo turistična dejavnost »potekala drugače, kot smo bili vajeni do zdaj«.Prvo rahljanje ukrepov po prvomajskih praznikih pričakujejo v zdraviliščih. V zdraviliščih Dobrna, Šmarješke Toplice in Laško so imeli zdaj rehabilitacije nujnih bolnikov, po praznikih pa naj bi se v vseh zdraviliščih začele odpirati nenujne specialistične in ambulatne obravnave. »To bo zaradi zaščitnih ukrepov zahteven zalogaj. Upamo, da je to prvi korak k popolnemu odpiranju zdravilišč,« pravi direktor Združenja slovenskih naravnih zdraviliščPribližno polovica gostov v zdraviliščih in termah je domačih. Po Altbauerjevih besedah bodo takoj, ko bodo znani datumi, nadaljevali kampanjo, ki nagovarja domače goste, da bi njihov delež še povečali, saj je na tuje goste tvegano računati. Prav zato si turistična dejavnost po nemškem vzoru prizadeva za nižanje DDV, da bi lahko bila tudi cenovno zanimiva za domače goste.V hotelski družbi Sava Turizem ne vedo, kdaj bodo smeli začeti sprejemati goste in ali se bodo odprle meje in letališča. Zato imajo pripravljene tudi različne promocijske scenarije, tudi v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO). Nekaj optimizma jim vliva to, da že dobivajo rezervacije za julij in avgust, v 90 odstotkih povprašujejo domači gostje. »Opažamo, da gostje iščejo nastanitve, v katerih so lahko ločeni od drugih obiskovalcev, denimo kampe, bungalove,« pravijo.Na datume sproščanja ukrepov v turizmu čakajo tudi v STO, kjer, kot pravijo, imajo že vse pripravljeno za promocijsko kampanjo, s katero bodo prebivalce nagovarjali, da počitnikujejo doma. V preteklosti smo navdušili tujce, čas je, da navdušimo še domačine, dodajajo. Slogana ne razkrivajo, minister Počivalšek pa je včeraj omenjal: »Aktivna, zelena, zdrava!« STO je za sofinanciranje promocije že objavil dva razpisa v skupni vrednosti dva milijona evrov, in sicer za promocijo turistične ponudbe in vodilnih destinacij. Delež sofinanciranja pa so 70 zvišali na 80 odstotkov.Minister Počivalšek je ocenil, da bi prvi koraki k odpiranju meja v smislu turističnih prehodov lahko sledili maja. Napovedal je, da bodo o tem v ponedeljek razpravljali evropski ministri za turizem, v sredo ali četrtek se bo srečal s hrvaškim kolegom in razpravljal o možnosti prehajanja meje , načrtuje pa tudi srečanje z avstrijsko stranjo. »Vse bo odvisno od tega, kako bomo v Sloveniji in okoliških državah obvladovali epidemijo,« je dejal. Predsednik vlade Janez Janša je v četrtek tvitnil: »Če želimo letos rešiti vsaj del turistične dejavnosti, nujno potrebujemo 'korona standarde' za posamezne gostinske in turistične kapacitete. Tudi ali predvsem na #EU ravni. Marsikaj bo drugače v turizmu, a številne rešitve vendarle obstajajo.«