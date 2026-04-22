Kdaj in kje med prazniki grozi največja gneča

Med 24. aprilom in 5. majem bodo zaradi praznikov in šolskih počitnic v številnih evropskih državah prometne obremenitve na slovenskih avtocestah povečane. V določenih dneh so pričakovane izrazitejše zgostitve prometa, zlasti na najbolj obremenjenih odsekih in na mejnih prehodih, so sporočili z Darsa.

Povečan promet in možni zastoji so najverjetnejši v petek, 24., in soboto, 25. aprila zaradi podaljšanega konca tedna v Sloveniji, praznika v Italiji ter začetka počitnic v Sloveniji, na Nizozemskem in v delu Belgije.

Prav tako so zastoji možni v četrtek, 30. aprila, saj je pred prazniki pričakovano povečano število tovornih vozil zaradi omejitev prometa, in v nedeljo, 3. maja, ter ponedeljek, 4. maja, zaradi zaključka počitnic v več državah in povečanega števila tovornih vozil po praznikih.

Največ prometa je pričakovati z osebnimi vozili iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov, v nasprotni smeri pa ob njihovem zaključku, in s tovornimi vozili predvsem iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov in v nasprotni smeri ob njihovem koncu.

Ob povečanem prometu so lahko zastoji pričakovani predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti, območjih delovnih zapor, zlasti na štajerski avtocesti na odsekih Fram–Slovenska Bistrica in Domžale–Ljubljana ter na primorski avtocesti na odseku Ravbarkomanda–Postojna in na odsekih pred mejnimi prehodi s Hrvaško in Avstrijo.

Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani Prometnoinformacijskega centra: www.promet.si.

Za tovorna vozila nad 7,5 tone veljajo omejitve, in sicer v nedeljo in ponedeljek, 26. in 27. aprila, ter v petek, 1., soboto, 2., in nedeljo, 3. maja, med 8. in 22. uro.

Hkrati v ponedeljek, 27. aprila, omejitve ne veljajo za prevoze, povezane s pretovornimi operacijami v koprskem pristanišču in iz njega, na podlagi odločitve ministrstva za infrastrukturo, so še sporočili z Darsa.