Kdaj je potrebna čimprejšnja fizioterapija?

Čimprejšnja mobilizacija in vertikalizacija bolnikov v bolnišnici sta ključni za preprečevanje neželenih zapletov, pravi Marko Brcar. Foto Osebni arhiv

V katerih primerih, po kakšnih stanjih bolnikov je potrebna čimprejšnja fizioterapija? Čimprejšnja mobilizacija in vertikalizacija bolnikov v bolnišnici sta ključni za preprečevanje neželenih zapletov na dihalih, ožilju, prebavilih, pri odvajanju vode in blata, preprečevanju nastanka kontraktur in preležanin ter bistveno skrajšata čas rehabilitacije.Namen fizioterapije je razvijati, vzdrževati ali ponovno doseči optimalno gibanje in funkcijske sposobnosti pri posameznikih in vsem prebivalstvu v vseh življenjskih obdobjih. Funkcijsko gibanje je bistveno za zdravje. Pri staranju, različnih bolezenskih stanjih, težjih poškodbah, okvarah in različnih okoljskih dejavnikih pa je funkcijsko gibanje omejeno in lahko z opustitvijo fizioterapevtske obravnave pripelje tudi do življenjske ogroženosti, vendar v daljšem obdobju.Kako pomembna je protibolečinska fizioterapija? Po definiciji je bolečina neprijetna čutna in čustvena zaznava, povezana z dejansko ali potencialno poškodbo tkiva. Bolečina je lahko akutna ali kronična. Lajšamo jo na različne načine, tudi z nefarmakološkimi postopki, med katere sodi protibolečinska fizioterapija, usmerjena v odpravljanje bolečine mišično-kostnega sistema.V pogovoru z bolnikom (anamneza) skušamo najprej opredeliti vrsto bolečine, ugotavljamo, kje in kdaj se je pojavila, kako se širi, kaj jo zmanjša. Nekateri bolniki imajo več bolečin, ki jih tudi lepo opišejo. S klinično preiskavo, ki je sestavljena iz pregleda, funkcionalne preiskave in na koncu tipanja, poskušamo odkriti vzroke bolečine. Za odpravo teh uporabljamo različne fizioterapevtske metode in tehnike, na primer manualno terapijo, kinezioterapijo, nevroterapijo, svetovanje in zdravstveno vzgojo.Poleg vzročnega zdravljenja v fizioterapiji pogosto uporabljamo tudi simptomatske metode za lajšanje bolečine, ki vključujejo termoterapijo (segrevanje, hlajenje), mehanoterapijo (UZ, mehanske trakcije), fototerapijo (UV-obsevanje, laser nizke intenzitete), električno in magnetno terapijo, hidroterapijo …Kako pomembna je fizioterapija pred različnimi operacijami in po njih? Fizioterapevtska obravnava bolnikov na našem oddelku je individualno prilagojena in poteka od dneva sprejema v bolnišnico pa do odpusta domov oziroma v ustrezno rehabilitacijsko ustanovo. Je sestavni del širše rehabilitacijske obravnave, pri kateri sodeluje multidisciplinarni tim (kirurg, anestezist, fiziater, fizioterapevt, delovni terapevt, medicinska sestra, po potrebi še psiholog, dietetik, socialna delavka).Predoperativna fizioterapevtska priprava (pri nekaterih nujnih stanjih ni mogoča) je ključna za skrajšanje časa rehabilitacije. Vključuje informacijo o pravilni mehaniki gibanja, kar olajša pooperativno mobilizacijo (gibanje po postelji, vstajanje in leganje v posteljo, vstajanje, sedanje na stol, funkcijske aktivnosti) in zmanjša obremenitev operiranega predela, ter učenje preventivnih in terapevtskih vaj za različne mišične skupine, kar olajša njihovo aktivacijo po operaciji. Predoperativna fizioterapevtska obravnava vključuje tudi informacije o pooperativnih omejitvah, ki jih bo po posegu treba upoštevati.Sama obravnava se začne takoj po operaciji. Na podlagi vrste in obsežnosti okvare, operativnega zdravljenja ter fizioterapevtske ocene bolnikovega stanja si postavimo kratkoročne cilje fizioterapevtske obravnave. Nato izberemo ustrezne fizioterapevtske metode in tehnike. Glede na to, da je večina pacientov na našem oddelku starejših, je naše osrednje vodilo funkcionalna mobilnost in aktivnosti vsakdanjega življenja ter čimprejšnja vrnitev v domače okolje. Seveda pa je naš dolgoročni cilj doseči takšno stopnjo zdravja, kakršna je bila pred poškodbo ali boleznijo.