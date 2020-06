Kdaj obljubljeni brezplačni prevozi

Ker je bil zaradi epidemije javni potniški promet v Sloveniji od 16. marca do 11. maja popolnoma ustavljen, se je veljavnost terminskih vozovnic podaljšala, tako ali drugače pa ne bodo zapadle niti druge vozovnice. Bliža se tudi 1. julij, ko naj bi bile v slovenskem integriranem javnem potniškem prometu po sklepu prejšnje vlade in ministrice Alenke Bratušek, za upokojence, vse osebe starejše od 65 let, invalide in vojne veterane na voljo brezplačne vozovnice.Na ministrstvu za infrastrukturo priznavajo, da so priprave celotnega sistema odobritve brezplačnih vozovnic v integriranem javnem potniškem prometu (IJPP) zaradi epidemije in ...