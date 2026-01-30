Kdaj se nehamo počutiti mlade? Meja se znižuje

Kdaj nas prešine občutek, da nismo več mladi in da se vse bolj premikamo proti letom, pri katerih bi nas opredelili za stare? Mednarodna raziskava Worldviews, v kateri sodeluje tudi Inštitut Mediana, je pokazala, da je bila lani starost, pri kateri so anketirani presodili, da se ne počutijo več mlade, 41 let, leta 2018 pa 43 (pri ženskah 44). Kaj je razlog, da se – vsaj po odgovorih anketiranih sodeč – niža meja, ko se nehamo počutiti mlade, čeprav bi na prvi pogled moralo biti ravno nasprotno, navsezadnje v povprečju živimo dlje in si na vse mogoče načine podaljšujemo »mladost«?

Dr. Otto Gerdina s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je poudaril, da v tem primeru govorimo o subjektivni starosti, ki je biopsihosocialni konstrukt. »Se pravi, da je odvisna od kombinacije naših telesnih značilnosti, psihičnega počutja, družbenega položaja in drugih, širših kontekstualnih dejavnikov.« Naša kronološka starost, torej letnica rojstva, je v resnici slab indikator tega, kako stare se počutimo, je poudaril raziskovalec, direktor zavoda za aplikativne študije OPRO in (v svojih tridesetih letih) soavtor knjige Starost ni za mevže.