FOTO:Kdaj tretji pas na Vrhniko in do Domžal

Minister za infrastrukturo Jernej Vatovec je za konec prihodnjega leta napovedal uvedbo e-vinjete, do konca leta 2022 pa naj bi štajersko in notranjsko ljubljansko avtocestno vpadnico razširili s tretjimi pasovi do Domžal in Vrhnike. Za rešitev ljubljanskih prometnih zagat in večjo privlačnost javnega (železniškega) potniškega prometa naj bi preučili možnosti za elektrifikacijo in glede na potrebe postopno dvotirnost kamniške in dolenjske proge.Načrti glede tretjih pasov so realni, a brez časovnih rezerv za primere revizijskih postopkov in pritožb, na katere ne morejo vplivati, čeprav zelo podaljšujejo izbiro izvajalcev ...