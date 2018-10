FOTO:Kdaj vzeti bolniško in ostati doma?  

Najboljše zdravljenje viroz je počitek

Zaščita pred okužbami

Raje dopust kot bolniško

Kaj pa v primeru psiholoških težav ali smrti bližnjega?

V jesenskem času, ko so na pohodu predvsem virusna obolenja dihal in prebavil, se poraja vprašanje, kdaj je bolje, da zaposleni ostane doma in se posveti okrevanju, kdaj pa naj kljub vsemu pride v službo.»Vsako zdravstveno stanje ali poslabšanje kronične bolezni, zaradi katerega oseba ne more opravljati svojega dela ali pa bi med opravljanjem dela lahko prišlo do poslabšanja, je razlog, da ostane doma. To pomeni večino poškodb, vročinskih stanj, bakterijskih in virusnih obolenj,« pravi zdravnik družinske medicine, ki pri prehladu priporoča vsaj dva dni bolniškega staleža, prvič zaradi širjenja okužbe, drugič pa zaradi morebitnih komplikacij, ki lahko nastanejo kadar oseba stoje preboleva prehlad, saj lahko pride do virusne pljučnice, vnetja srčne mišice in bakterijske okužbe zaradi slabega imunskega sistema. Zelo pogosto se dogaja, da ljudje, ki prehlad prebolevajo stoje, dobijo herpes virusne okužbe, pojasnjuje.Kot pravi zdravnik družinske medicine, je pri virusnih obolenjih problem, da je oseba kužna že kakšen dan ali več dni prej, torej preden se pokažejo zunanji simptomi. »Če ima nekdo vročino, mu odsvetujem, da gre v službo, saj se zaradi vročine tudi počuti slabo. To je en tak objektiven kriterij, odločitev pa je konec koncev prepuščena posamezniku, saj zdravnik ne pozna vseh vidikov službe,« pojasnjuje Ravnikar.Pomembno je, da se telo lahko spočije, to pomeni predvsem dovolj spanca, tekočin, redno prehrano in izogibanje stresu, torej brez fizičnega in psihičnega napora. Takrat se tudi odsvetuje intenziven šport, fizično in psihično delo. »Najboljše zdravljenje viroz je počitek, saj se tako imunski sistem lahko čim prej regenerira in okrepi,« poudarja Lukač. Tudi mentalni počitek je pomemben, saj naši možgani med delovanjem porabijo ogromno sladkorja in kisika, ki ga jemljejo ostalim organom, ki pa bi ga potrebovali za zdravljenje. Pomembna je tudi uravnotežena prehrana, za kar bi morali tako ali tako ves čas skrbeti.Pri drugih ljudeh, ki so izpostavljeni osebi na primer z virozo, je pomembna predvsem higiena. Virusi ostanejo na površinah, predvsem na kljukah, mizah, tipkovnicah, miškah in podobno. Dobro je, da se opozori tistega, ki je bolan, da si vsakič, ko si obriše nos ali zakašlja v roko, umije roke, najboljše tudi razkuži, pravi Lukač, ki izpostavlja tudi pomembnost zračenja prostorov.Virusi so zelo občutljivi in imajo zelo ozki spekter temperature, pri kateri preživijo. Pri visokih (nad 25 stopinj) in nizkih temperaturah (pod 10 stopinj Celzija) večina virusov umre na zraku v nekaj minutah ali pa še prej. Za viruse je torej najbolj idealen jesenski letni čas ali pa na primer januarske otoplitve, ko se temperature dvignejo nad 10 stopinj. Takrat dalj časa preživijo. Tudi epidemije se dogajajo v teh obdobjih, zato zračenje zelo pomaga, ker zniža, vsaj za nekaj časa, temperaturo v prostoru. Izjema je virus gripe, ki pa je zelo obstojen.Bolniki, ki pa so že bolni in kljub temu pridejo na delovno mesto se morajo zaščititi. Pomembno je, da kihajo v robec in da si redno umivajo roke. Od sodelavca pa sicer ne moreš zahtevati, da ostane doma, če je bolan, poudarja Ravnikar. »V začetnih dnevih viroze je precej kihanja in kašljanja, takrat se viroze tudi zelo dobro prenašajo. Večinoma pridejo ljudje po bolniški list, ko zbolijo, ne v začetnih fazah.«Po mnenju Lukača je najbolje, da se že ob prvih občutkih, da bomo zboleli, posvetimo počitku, pomembno je predvsem, da imamo dovolj spanca.Čeprav bi vsi rekli, da so zdravniki najbolj sposobni odločati o zmožnosti za delo, bi bilo po mnenju Ravnikarja boljše, da zdravniki o tem ne bi odločali. »Podpiram, da do nekaj dni na leto, ko so na pohodu viroze, zaposleni ne bi rabili k zdravniku, ampak bi dobiti dovoljenje delodajalca, da zaradi bolezni ostanejo doma.«Včasih ljudje zaradi strahu pred izgubo stimulacije ali slabšega izplačila zaradi bolniškega staleža, le tega ne želijo koristiti, kljub temu, da bi to potrebovali. »Pri tem smo zaznali velik interes, da raje jemljejo dopust kot bolniško, tudi v primeru bolezni,« pravi Ravnikar. »Tudi ko nekdo začne z novo službo ali pa je v poskusnem delu, je tega, da ne želijo na bolniško, več. Ne toliko zato, ker bi delodajalec to zahteval, ampak ker oseba želi narediti boljši vtis.«Občasno delodajalci tudi preverijo pri zdravniku, če je zaposleni res bolan. »Mi smo dolžni povedati, ali mu je odobren bolniški stalež, kdaj ima kontrolo in kakšen je režim obnašanja v času bolniškega staleža, ne govorimo pa o diagnozah in bolezenskih simptomih,« pojasnjuje Ravnikar.V jesenskem času smo priča krajšanju dnevne svetlobe, kar vpliva tudi na počutje ljudi, saj smo manj aktivni, bolj zaspani in pasivni. To obdobje lahko privede tudi do nekaterih psiholoških težav, kot je depresija. Kakšne možnosti pa ima zaposleni, kadar so njegove težave psihološke narave?»Kadar je psihološko stanje posameznika tako spremenjeno, da onemogoča koncentracijo, delo ali vožnjo, se lahko opredeli, da je bolje zanj, da ne gre v službo,« pravi Ravnjak. »Kadar gre za primer smrti družinskega člana, je oseba opravičena do izrednega dopusta, kadar pa zaradi smrti bližnjega oseba ne zmore delati, se mu dodeli bolniški stalež zaradi njegovega stanja.« Na dnevni bazi so primeri, ko odobriš bolniški stalež zaradi psiholoških faktorjev, kot je smrt bližnjega, izguba otroka med nosečnostjo, akutni stres in podobno, pojasnjuje.Pri psiholoških težavah nekaterim koristi, da ostanejo v službi, saj so tako v socialnih stikih, drugim paše tudi fizično delo, da se mentalno odklopijo, tretjim pa bolj koristi, da so doma, se naspijo in delajo na sebi ter gredo na sprehod. »Tega ni toliko, saj tisti v zasebnih podjetjih tako ali tako ne upajo par dni ostati doma, ker jim vzamejo stimulacijo, kar pa je lahko tretjina plače,« poudarja Lukač. »Dostikrat moram koga prisiliti, da vsaj za dva dni ostane doma, pa še takrat rečejo, da bodo vzeli dopust.«