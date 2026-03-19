Kdo bi vaše otroke poslal v vojsko in kdo bi zapustil Nato

Slovenska politika je pri odnosu do popolnjevanja Slovenske vojske podobno razklana kot pri večini drugih pomembnejših vprašanj. Stranke, ki jih javnost uvršča na levo stran političnega spektra, nasprotujejo ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Na desni strani pa pri prizadevanjih za pridobivanje mladega kadra puščajo odprte vse možnosti in o obveznem služenju vojske govorijo manj sramežljivo. Med vprašanimi strankami je le ena napovedala referendum o izstopu iz Nata.

Aktualna vladajoča koalicija Pirati in Prerod Vladimirja Prebiliča nasprotujejo zamislim o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka, nasprotno pa SDS, NSi in Demokrati Anžeta Logarja te možnosti ne izključujejo, če z drugimi prijemi ne bi uspeli doseči ustrezne kadrovske popolnitve oboroženih sil.