Kdo bo bolnikom odstranjeval šive?

Podcenjena izkušenost

1400–1500

srednjih medicinskih sester naj bi že prekvalificirali v diplomirane; koliko jih še morajo, ni znano

V ZD Ljubljana brez razburjenja

Ljubljana – Srednje medicinske sestre, ki po zakonu izpolnjujejo pogoje za prekvalificiranje v diplomirane, lahko po novem zavrnejo delo, ki presega njihove kompetence, če jim delodajalci še niso pripravili novih pogodb o zaposlitvi. Preostale srednje sestre, ki opravljajo delo diplomiranih, a jim kompetenc zakon ne priznava, pa svojih zdajšnjih nalog ne bodo več smele opravljati. Kdo bo odstranjeval šive, snemal EKG in delal še marsikaj drugega? Zdravstvene ustanove bi morale do 17. avgusta srednjim sestram, ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ponuditi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre in pogodbo o izobraževanju ob delu, a nekaterim, med njimi tudi URI Soča, to še do danes ni uspelo.Vodstva ustanov in predstavniki posameznih sindikatov glede sprejetega pravilnika o kompetencah v zdravstveni negi (ta je del ZZDej) iščejo skupne rešitve, srečujejo se z nešteto vprašanji, hkrati pa se bojijo, kako bodo po novem sploh lahko organizirali delo. Pri tem v en glas poudarjajo, da se trudijo, da bi bilo za paciente kar najbolje poskrbljeno in da težav ne bi občutili.Zdravstveni tehnik, ki je štiri leta delal na oddelku intenzivne nege, po novem glavnine nalog ne bo več smel opravljati. Čeprav se je v tem času vsega priučil, spadajo njegova opravila glede na sprejete kompetence v delokrog diplomiranih medicinskih sester. Za zdaj tudi ni povsem jasno, kaj bo sploh še lahko delal. In tukaj nastopijo težave. Bolnišnice so se zaradi pomanjkanja kadra znašle v hudi zagati.Za ustrezno popolnjenost delovnih mest bi morale skrbeti sproti, a so s tem zaradi vrste različnih dejavnikov odlašale, zdaj pa so težave eskalirale. Na zbornici zdravstvene in babiške nege, ki ji predseduje, priznavajo, da so se zaradi sprejetih kompetenc pokazale večletne anomalije v zdravstvu. Zdaj je tudi jasno, da jih ne bodo mogli rešiti čez noč.Če bi od tega trenutka strogo spoštovali zakon, bi se delo v marsikateri zdravstveni ustanovi ustavilo. Zato se zdaj tam pravila kršijo, inšpektorji pa naj bi skozi prste gledali vsaj še toliko časa, dokler se kadrovske razmere ne uredijo. Preseganje kompetenc namreč spada med hujše kršitve delovnih obveznosti.Kako bodo problematiko uredili na URI Soča, kjer je zaposlenih kar 106 srednjih medicinskih sester in le 21 diplomiranih, bo morda znano že po današnjem sestanku na ministrstvu za zdravje. Tam je že poleti začela delo tudi delovna skupina, ki odgovarja na dileme, povezane z implementacijo pravilnika o kompetencah v zdravstveni negi. Teh pa ni malo. A po mnenju nekaterih poznavalcev sistema je največja ta, da bodo po novem diplomirane sestre delale tisto, kar so do zdaj brez večjih težav zmogle srednje. To pa bo še kako povezano tudi s stroški.Ob navedeni problematiki pa lahko kot svetel zgled omenimo ZD Ljubljana. Tamkajšnji direktorje namreč zagotovil, da so pri njih razmere uredili brez kakršnegakoli razburjenja. Pridobitev specialnih znanj so srednjim medicinskim sestram omogočili že pred desetletjem, napredovale so za dva razreda in to jim je zdaj olajšalo delo pri pripravi novih pogodb, je dejal direktor.