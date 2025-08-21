Kdo bo čez deset dni učil, marsikje še ne vedo

Tradicionalna konferenca ravnateljev, ki jo pred začetkom šolskega leta pripravlja zavod za šolstvo, je samo potrdila, da kljub temu, da se bo čez deset dni začelo šolsko leto z obsežnimi spremembami, vse to ni nič v primerjavi s kadrovsko matematiko. Ravnatelji ponavljajo razpise za delovna mesta in opozarjajo, da je sestavljanka zlasti težka v šolah z razširjenim programom.

Sprememb je letos veliko, ker je bilo sprejetih precej zakonodajnih sprememb, nekatere so še v postopku, kot je denimo novela zakona o vrtcih. Ta naj bi prišla na vrsto za sprejetje že septembra, je na konferenci na Brdu pri Kranju dejal minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj.

Med najpomembnejšimi spremembami so spremembe zakona o osnovni šoli, ki omejuje uporabo učenčevih osebnih elektronskih naprav. Te bodo dovoljene le, kadar so nujne za pouk ali iz zdravstvenih razlogov. Večina šol je sicer uporabo telefonov že zdaj omejevala. Veliko sprememb je na področju vzgojnega delovanja. Vzgojni opomin bo veljal 12 mesecev, ne le do konca šolskega leta, učenca, ki ovira pouk ali ogroža varnost drugih, bodo lahko umaknili iz razreda ter mu zagotovili drugo obliko izobraževalnega dela.

Ključna težava: kadri

Ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko je dejala, da je to začetek. »Dali so zakonsko možnost, od tu naprej pa nimamo rešitve. Kdo bo poskrbel za tega otroka, kako dolgo bo nekje, kakšna škoda se bo delala tem otrokom? Te rešitve niso enoznačne. Ampak je zelo pozitivno, da lahko otroka, ki moti, ki noče sodelovati in drugim učencem jemlje možnost doseganja ciljev, odstranijo iz razreda. Učitelji to pozdravljajo, ampak manjka operativni del.« Marijana Kolenko je dejala, da so na šoli že zdaj to počeli, čeprav ni bilo zakonske podlage, in je otrok šel k svetovalni delavki na pogovor ali v knjižnico. »To so rešitve, ki niso sistemske. Imeti bi morali enega zaposlenega posebej za to, ampak to ne more biti svetovalna služba, ki je že zdaj preobremenjena. Seveda bi bilo treba vključiti starševsko odgovornost, ker se moramo pogovarjati tudi o odpravljanju težave.«

Toda kadrov ni že za redni pouk, kaj šele za to, da bi imeli človeka zaposlenega, posebej za to, da bi počakal z otrokom, ki so ga umaknili iz razreda. Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je dejala, da bodo vse zmogli, če bodo le dobili dovolj učiteljev. »Na naši šoli imamo vsak teden razpise, tudi med počitnicami. Ljudje prehajajo med šolami, iščejo službo bližje domu ali zaradi kakršnegakoli razloga že.«

Minister Logaj je na novinarski konferenci po srečanju z ravnatelji pritrdil, da je prehajanja med šolami veliko, in sicer iz različnih razlogov, tudi zato, ker denimo na eni šoli dobijo parkirišče. Dejal je, da bodo ukrepi, med katere sodijo denimo štipendije, obrodili sadove na daljši rok. Tudi dejstvo, da prihajajo v šole vedno manjše generacije otrok, ne bo pomagalo, ker se veliko učiteljev upokojuje. Na poziv ministrstva upokojenim učiteljem, ki se bo zaključil konec junija 2026, se je za delo v vzgoji in izobraževanju odzvalo deset upokojenih učiteljev. Logaj je zadovoljen: »Poziv je bil uspešen, ker je bil signal tistim, ki bi se lahko upokojili, pa so se že prej sami dogovorili z vodstvi šol in se sploh niso prijavili na poziv.«

Razširjeni program

Novost minulega šolskega leta je bila sistemska uvedba prenovljenega koncepta razširjenega programa (RAP). 1. septembra bo vanj vstopilo še 80 osnovnih šol, torej bo v šolskem letu 2025/26 vključenih 224 od skupno 457 osnovnih šol, preostale se bodo postopoma vključevale do šolskega leta 2028/29. Iz šol, ki že izvajajo RAP, so odzivi mešani. Starše moti, da ne morejo kadarkoli po otroka, ampak le ob določeni uri, razlike med šolami so velike. Nekatere imajo vse dodelano, druge skoraj nič. Nekatere so vsebine, otroci jih izberejo sami in so izbirne, ponudile že junija, druge jih bodo septembra. Ker ne vedo, kaj si bodo otroci izbrali, se veča tudi število zaposlitev za določen čas.

Direktorica zavoda za šolstvo Jasna Rojc je dejala, da se na rednih srečanjih z ravnatelji za RAP pogovarjajo prav o tem. »Razčiščujejo se tudi napačne predstave in cilji RAP.« Minister je bil bolj oster: »Tisti, ki so preštudirali predmetnik in kurikularne dokumente, nimajo težav. Natanko toliko ur je, kolikor jih je bilo v prejšnjem sistemu, le da so zdaj zaposleni bolje plačani, ker so interesne dejavnosti sistemizirane. Če kdo razpisuje delovna mesta za RAP in za določen čas, je bral napačen dokument.«

Marijana Kolenko je sodelovala pri pripravi kurikularnega dokumenta, a je bila kritična: »Ker se vključuje vedno več šol, bo vedno več odprtih vprašanj. Mi smo ta vprašanja postavljali že pred uvedbo. Težko je zagotavljati to silno paleto dejavnosti s kadri, ki jih imamo. To ni odvisno od kurikula. Vsebina RAP je dobra, a morajo biti izpolnjeni pogoji. Zaposlovanje za določen čas zagotovo. Ker nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo naslednje šolsko leto. Odvisno je namreč od učencev, kako se odločijo. Zato za kadre, ki jih imamo tudi za RAP, ne vemo, ali jih bomo lahko obdržali ali ne. Za kontinuiteto kakovostnega dela v šoli pa moraš imeti stalen kader! Samo v tem primeru bo program živel. Nočemo namreč ponovitve devetletke, ki je napovedovala mnogo odličnega, danes pa ni to, kar smo pričakovali. O sistemskih spremembah se danes ne bi pogovarjali, če bi devetletko na polovici evalvirali, počistili, kar ni več potrebno, in nadomestili prav to, kar se zdaj trudimo nadomeščati.«