Kdo bo kril škodo za hekerski napad

Ljubljana – Na vprašanja o tem, katero podjetje skrbi za informacijsko podporo in ali bo odgovarjalo za škodo, ki je bila povzročena v avgustovskem računalniškem mrku, v Lekarni Ljubljana (LL) ne odgovarjajo. Zapisali so le, da preiskava dogodka ni zaključena in da policija še vedno intenzivno preiskuje vdor: »Prav tako še zbiramo podatke o celotni škodi. Ko bodo zadeve zaključene, bomo pripravili podrobnejše informacije o dogodku.«Okužen je bil tudi informacijski sistem LL Grosist, ki je bil zaradi tega zaprt en teden. V času nerednega delovanja lekarniških poslovalnic so imeli za več kot dva milijona evrov izpada ...

