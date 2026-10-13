Mijičev naslednik v poslanski klopi: Uradno me ni še nihče o ničemer obvestil

Poslanec Resnice Boris Mijič je v ponedeljek podal odstopno izjavo kot poslanec državnega zbora, potem ko ga je izvršni svet stranke konec tedna na korespondenčni seji izključil iz stranke in ga javno pozval k odstopu, s čimer je preprečil tudi njegovo imenovanje v delegacijo DZ v Svetu Evrope. Še teden dni pred odstopom je Mijič v intervjuju za pomursko lokalno televizijo IDEA odločno zatrjeval, da ne namerava odstopiti in da bo svoje delo naprej opravljal »v največji in najboljši moči«. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po tej izjavi spomnil, da ga je sam že večkrat pozval k odstopu. A kakor je dodal tedaj, je zakon jasen, poslancu ne more »zvijati roke«, vzvodov, da ga odstavijo, pa nimajo. Boris Mijič je odstopno izjavo vložil v ponedeljek, 12. oktobra. Ker je s tem počakal do ...