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    Slovenija

    Za zaprtimi vrati volišč; kdo odpira volilne skrinjice in šteje glasove?

    Prvi delni rezultati lokalnih volitev bodo predvidoma znani po 20. uri, vendar to še ne pomeni, da bomo takrat že dobili dokončne zmagovalce.
    Volivke in volivci so v 212 slovenskih občinah odločali o novih županih in sestavi občinskih svetov. Po zaprtju volišč ob 19. uri se bo začelo štetje glasov. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Volivke in volivci so v 212 slovenskih občinah odločali o novih županih in sestavi občinskih svetov. Po zaprtju volišč ob 19. uri se bo začelo štetje glasov. FOTO: Voranc Vogel
    T. J.
    15. 11. 2026 | 18:30
    15. 11. 2026 | 19:15
    5:28
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    Ko se bodo ob 19. uri zaprla volišča v 212 slovenskih občinah, se bo končalo glasovanje o novih županih in sestavi občinskih svetov. A volilnega večera s tem še ne bo konec. Volilni odbori bodo šele začeli šteti glasovnice in ugotavljati, koliko glasov so prejeli posamezni županski kandidati ter kandidatne liste za občinske svete.

    Postopek ugotavljanja volilnih izidov na lokalnih volitvah ureja zakon o lokalnih volitvah (ZLV), ki za posamezna vprašanja napotuje tudi na smiselno uporabo zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ). Podrobnejša navodila za delo volilnih odborov sprejema Državna volilna komisija (DVK). Kako torej poteka štetje glasov, kdo nadzira njegovo pravilnost in kdaj lahko pričakujemo prve rezultate?

    Najprej zaprtje volišč, nato štetje

    Ob 19. uri se glasovanje konča. Volivcem, ki so takrat še na volišču ali pred njim, pa morajo omogočiti, da oddajo svoj glas.

    Ko je glasovanje končano, volilni odbor najprej prešteje neuporabljene glasovnice, nato ugotovi število volivcev, ki so glasovali. Šele zatem odpre volilno skrinjico, prešteje oddane glasovnice ter ugotovi število veljavnih in neveljavnih glasovnic. Vse to določa 84. člen ZVDZ.

    Kako poteka štetje glasov?

    Volilni odbor ugotovi število glasov, ki so jih prejeli posamezni županski kandidati in liste oziroma kandidati za občinski svet. Rezultati posameznih vrst volitev se ugotavljajo ločeno. Pri županskih volitvah volilni odbor prešteje glasove za posamezne kandidate. Pri volitvah v občinske svete pa je način ugotavljanja izida odvisen od volilnega sistema: pri večinskem sistemu se glasovi štejejo po posameznih kandidatih, pri proporcionalnem pa po kandidatnih listah. 

    O veljavnosti glasovnic odloča volilni odbor. Po drugem odstavku 76. člena ZVDZ je glasovnica veljavna tudi, če ni izpolnjena povsem po predpisanih pravilih, vendar je iz nje jasno razvidno, za koga je volivec glasoval.

    Pri županskih volitvah se glasovi preštejejo po kandidatih, pri volitvah v občinske svete pa glede na uporabljeni večinski ali proporcionalni volilni sistem. FOTO: Voranc Vogel
    Pri županskih volitvah se glasovi preštejejo po kandidatih, pri volitvah v občinske svete pa glede na uporabljeni večinski ali proporcionalni volilni sistem. FOTO: Voranc Vogel

    Zapisnik je ključni dokument

    Po končanem štetju volilni odbor vse podatke vnese v zapisnik: število volivcev, ki so glasovali, število oddanih, veljavnih in neveljavnih glasovnic ter število glasov za posamezne kandidate oziroma liste. Po 85. členu ZVDZ zapisnik podpišejo predsednik in člani volilnega odbora. Ko je zapisnik podpisan, predsednik glasno prebere ugotovljeni izid. To določa 86. člen ZVDZ. Na volišču se nato objavi obvestilo o izidu glasovanja.

    Kdo lahko spremlja štetje?

    Pri ugotavljanju izida lahko sodelujejo člani volilnega odbora, postopek pa lahko spremljajo tudi zaupniki kandidatov oziroma list kandidatov. Njihova naloga je nadzor nad pravilnostjo postopka, ne smejo pa posegati v delo odbora. Pri ugotavljanju volilnega izida sodeluje celoten volilni odbor, torej predsednik in člani odbora oziroma njihovi namestniki, ki skupaj skrbijo za pravilno štetje glasovnic, ugotavljanje njihove veljavnosti in pripravo zapisnika.

    Kdaj bodo znani prvi rezultati?

    Volilni odbor zapisnik in drugo volilno gradivo preda občinski volilni komisiji, ki zbira in preverja rezultate posameznih volišč.

    Po 89. členu ZLV mora volilni odbor gradivo občinski volilni komisiji poslati najpozneje naslednji dan po glasovanju do 12. ure. Občinska volilna komisija je pristojna za ugotavljanje izida volitev v občini. Prvi delni rezultati bodo predvidoma znani po 20. uri, nato pa se bodo dopolnjevali. Pri tem je treba poudariti, da delni rezultati še niso dokončni uradni izidi.

    Glasovnice so volivci po Sloveniji danes lahko oddajali na precej nenavadnih prizoriščih – od samostanov, muzejev in železniških postaj do vaških kozolcev, lovskih domov, turističnih centrov in celo zavetišč.

    Bo potreben drugi krog?

    Župan je izvoljen, če prejme večino veljavnih glasov. Če je ne doseže nobeden od kandidatov, se v drugi krog uvrstita kandidata z največ glasovi. Ta bo 29. novembra. Volilni večer se torej ob 19. uri ne konča, temveč se šele začne postopek preverjanja, štetja in potrjevanja volje volivcev.

    Kdaj bodo rezultati uradni?

    Prvi delni rezultati bodo predvidoma znani torej po 20. uri, vendar ti še ne bodo dokončni. Občinske volilne komisije bodo podatke dopolnjevale jutri. Uradne izide volitev bodo ugotovile občinske volilne komisije, ki morajo akt o izidu volitev objaviti najpozneje do 25. novembra.

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