Kdo bo Pirc Musarjevi svetoval o gospodarskih temah

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo imenovala svojega posebnega pooblaščenca za gospodarske in finančne zadeve. O temah z omenjenega področja se bo posvetovala z Igorjem Mervičem, nekdanjim dolgoletnim prvim možem trgovske družbe Spar.

Mervič v uradu predsednice ne bo zaposlen in ne bo imel statusa svetovalca predsednice, ampak bo, kot rečeno, njen posebni pooblaščenec. Za opravljanje funkcije bo po naših informacijah podpisal pogodbo, in sicer za eno leto, za opravljanje svoje svetovalne vloge pa naj bi prejel 10.000 evrov bruto.

Dolgoletni generalni direktor družbe Spar Slovenija Igor Mervič bo predsednici republike svetoval o temah s področja gospodarstva in financ. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Mervič je Pirc Musarjevi, kot smo takrat poročali, svetoval že med samo predsedniško kampanjo. Tudi zato so se takoj po njeni izvolitvi pojavile informacije, da bo najbrž zasedel mesto svetovalca predsednice za gospodarstvo in finance – v uradu predsednika Boruta Pahorja je to funkcijo opravljal France Arhar, in sicer brezplačno. Uradno naj bi predsednica Merviča na položaj imenovala jutri, ko naj bi podpisala tudi ukaz o njegovem imenovanju.

Predsednico republike sicer v kratkem ne čaka nobena kadrovska odločitev, povezana s področjem, ki ga bo pokrival Mervič.

Glede na njene kadrovske zadolžitve oziroma pristojnosti jo namreč letos čaka izbira glede člana stalnega arbitražnega sodišča v Haagu (mandat poteče dr. Miši Zagorec - Rožej) ter štirih članov državnotožilskega sveta (mandati potečejo Milanu Birsi, dr. Katji Filipčič, Ljubici Kosmovski Fojkar ter Igorju Lučovniku).

Ena pomembnejših kadrovskih odločitev pa jo seveda čaka glede izbire novega guvernerja Banke Slovenije; sedanjemu Boštjanu Vasletu mandat poteče januarja leta 2025.