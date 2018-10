Kdo bo po novem varoval človekove pravice?

Dvorec

Obiščite pravljične gradove Hrvaške

Avstrija, Češka, Bavarska so bližnje dežele, ki slovijo po očarljivih dvorcih in gradovih, po katerih so se v minulih stoletjih sprehajali prebivalci in obiskovalci visokega stanu. Manj znani, a zato nič manj zanimivi pa so dvorci na Hrvaškem – še bližje.