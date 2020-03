Kdo bo prejel dodatek

Preberite še: Mega protikoronski paket, vreden tri milijarde

Samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje

350 evrov za marec, če bodo dokazali upad prihodka glede na februar za vsaj 25 odstotkov.

700 evrov za april in maj, če bodo dokazali upad prihodka glede na februar za vsaj 50 odstotkov.

Hkrati bo država krila tudi vse prispevke za socialno varnost.



Redni študenti

150 evrov enkratnega kriznega dodatka, ki se izplača do 30. aprila.



Velike družine

100 evrov za družine s tremi otroki.

200 evrov za družine z vsaj štirimi otroki, poleg dodatka, ki ga že prejemajo.



Upokojenci

300 evrov enkratnega dodatka za tiste s pokojnino do 500 evrov.

230 evrov za tiste s pokojnino od 501 do 600 evrov.

za tiste s pokojnino od 501 do 600 evrov. 130 evrov za tiste s pokojnino od 601 do 700 evrov.

Prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

150 evrov enkratnega dodatka.



Zaposleni v zasebnem sektorju

Do 200 evrov dodatka za nevarnost in posebne obremenitve za zaposlene v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače, torej nižjo od 2821,74 evra, in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so čezmerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.



Državni funkcionarji

30 odstotkov nižja osnovna plača med trajanjem epidemije za predsednika republike, predsednika vlade, generalnega sekretarja vlade, ministre, državne sekretarje, svetovalca predsednika republike, generalnega sekretarja urada predsednika republike, šefa kabineta predsednika republike in poslance ter funkcionarje v drugih državnih organih. Znižuje se tudi nadomestilo plač nekdanjih funkcionarjev. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem sodstva in lokalnih skupnosti.

Dodatki s pogoji in brez njih

Uvajajo tudi dodatek v višini 200 evrov, za tiste, ki so zaradi opravljanja svojega dela zdaj nadpovprečno izpostavljeni tveganju oziroma so čezmerno obremenjeni. A le tisti, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika bruto minimalne plače, to je 2820 evrov bruto. Ta dodatek bo v zasebnem sektorju zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.



Brez dodatnih pogojev pa bodo enkratni krizni dodatki za nekatere druge skupine prebivalcev – 30. aprila bodo vsi redni študenti (ki bodo imeli pravico podaljšanja statusa, če zaradi izjemnih okoliščin niso mogli opraviti študijskih obveznosti) prejeli 150 evrov.



Družinam z več kot tremi otroki bodo ob dodatku za veliko družino namenili 100 evrov več (skupaj 504 evre), z več kot štirimi otroki pa 200 evrov več (skupaj 691 evrov).



Pokojnine in socialni transferji bodo izplačani nemoteno in v enaki višini kot doslej, a bodo tako upokojenci kot prejemniki transferjev upravičeni do solidarnostnega dodatka. Upokojenci z manj kot 700 evri pokojnine bodo prejeli od 130 do 300 evrov. Upravičencem do varstvenega dodatka, ki znaša 591 evrov, bodo dali 150 evrov. Najbrž se bo marsikateri upokojenec, ki ima, na podlagi vplačanih prispevkov, med 701 in 830 evri pokojnine, počutil nekoliko prikrajšanega.



Vsakemu upravičencu do socialne pomoči bo vlada namenila po 150 evrov enkratnega dodatka. Kar pomeni, da bo štiričlanska družina z dvema otrokoma brez lastnih prihodkov poleg približno 1150 evrov otroških dodatkov in denarne socialne pomoči aprila od države prejela še 600 evrov, petčlanska pa lahko računa na 850 evrov solidarnostnega dodatka ob socialni pomoči in otroških dodatkih. Vsi ti dodatki se ne bodo šteli pri nadaljnjih izračunih.