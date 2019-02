Kdo bo zdravil Kočevce?

Opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja

Iz ZD Kočevje odhajata še dva zdravnika. Foto Simona Fajfar

Kdo bo zdravil?

Župan zadovoljen z direktorico ZD Kočevje

Kočevje – Po odhodih dr. Milene Vidmar Romič, dr. Nives Prelesnik, dr. Aleksandra Mitrova in dr. Andreje Stušek Zdravstveni dom Kočevje zapuščata še zdravnica družinske medicine Andreja Rako in zobozdravnik Peter Jakovac. Javni zavod, ki ima nekaj več kot 70 zaposlenih, bo v dveh letih zapustilo 11 ljudi, od tega kar šest zdravnikov. Večina domačinov.»Razmere niso običajne, a niso kritične. Ne gre za razpad sistema,« pravi dr. Polona Vidič Hudobivnik, ki je direktorica ZD Kočevje od avgusta 2016. Od takrat je javni zavod zapustilo 11 zaposlenih, največ prahu pa je dvignil odhod zdravnikov. »Odhajam zaradi odnosov v zdravstvenem domu,« pravi Andreja Rako. Prvi razlog je novembrski poskus njene degradacije, ko je vodstvo ZD Kočevje s svetom zavoda zaposlenim v kočevskem kinu predstavilo izsledke revizijskega poročila za obdobje, ko je vodila zavod. Po napovedih »nepravilnosti, nezakonitosti in napak« in pozivanju občine k ukrepanju zoper njo javnost ni nikoli izvedela, katere so konkretne velike napake.Drugi razlog, da odhaja, pa ni nepodelitev koncesije, kot je v nekem javnem nastopu predstavil kočevski župan Vladimir Prebilič, ampak odnos vodstva ZD Kočevje do drugih zaposlenih v zavodu. »Dva meseca po zboru v kinu, torej januarja, sta dobili pisno opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja dve medicinski sestri, zelo prizadevni punci,« pravi Andreja Rako. Krivi sta, da je interno vabilo za zbor zaposlenih prišlo v javnost, kar si sedanja direktorica razlaga kot neprimeren odnos do ustanove, v kateri sta zaposleni.Tretje opozorilo pred odpovedjo pa je dobila medicinska sestra Alenka Jelenovič: »V 32 letih mi ni nihče očital niti ene stvari, sedaj pa sem dobila opomin pred odpovedjo delovnega razmerja«. Direktorica ji očita nevestno delo, ker se sredi novembra v službi ni oglasila na telefon in ker ogroža ugled zdravstvenega doma.Zaradi vzdušja v ZD Kočevje odhaja tudi zobozdravnik Peter Jakovac, ki ga je kot domačina štipendiral ZD Kočevje v času, ko je bila direktorica Andreja Rako. Nova direktorica pa ga ni – tudi če so prihajali novi zdravniki in jih je zaposlovala za nedoločen čas -, zaposlila za nedoločen čas. »Zame ni pravi odnos, če moraš vse izsiliti,« pravi 32-letni zobozdravnik, ki se bo na novo delo vozil v Ljubljano.Polona Vidič Hudobivnik treh opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja ne vidi kot poseben ukrep in pravi, da bodo tudi po odhodu dr. Rako in dr. Jakovca »vsa delovna mesta zasedena, razen oftalmologa. Vsi timi so polni in zasedeni.« Milena Vidmar Romič pa opozarja, da so razmere urejene le na papirju: »Ena zdravnica je na porodniškem dopustu, druga je na študijskem dopustu, pediatrinja gre na specializacijo, kar pomeni, da s pacienti ne bo delala še pet, šest let.« Kdo bo torej zdravil Kočevce?Problem pa je še širši. Štiri zdravnice – dr. Vidmar, dr. Šterbenc, dr. Rako in dr. Prelesnik – so imele po podatkih zavoda za zdravstveno zavarovanje pred dvema letoma skupno 7374 opredeljenih pacientov. Sedaj pa ima pet kočevskih zdravnic družinske medicine – dr. Šterbenc, dr. Vidič Hudobivnik, dr. Ilc, dr. Mehle Pišljar in dr. Andrejevič – 4083 opredeljenih pacientov. »Zdravstveni dom dobi denar glede na glavarino in kočevski zdravstveni dom ga izgublja,« pravi Milena Vidmar Romič.Župan Vladimir Prebilič na vprašanje o razmerah v ZD Kočevje odgovarja, da je občina ustanoviteljica ZD Kočevje, a se v vodenje javnega zavoda ne meša. Obenem »obžaluje odhod zdravnice in vedno aktivno spodbuja k iskanju dialoga ter kompromisov, ki bi imeli učinek pri še učinkovitejšem delovanju zavoda.«Bojan Marinč, ki zaradi svoje avtoimune bolezni redno obiskuje ZD Kočevje, se strinja z ocenami, da se zavod sesuva: »Velika škoda je, da formirani zdravniki, ki imajo izkušnje, odhajajo. Poleg tega je za okolja, kot je Kočevje, pomembno, da so lokalci, da iz tega okolja izhajajo in so vanj vpeti, kar je veljalo za večino zdravnikov, ki so v zadnjih dveh letih odšli iz Kočevja.« Mladi zdravniki od drugod, ki bodo tu nabirali prve izkušnje, pa bodo prvi priložnosti odšli drugam...