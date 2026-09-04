Kdo ima najbolj zaščiten mandat v državi

Koliko so v resnici vredni glasovi volivcev, če med mandatom ne morejo odpoklicati niti poslanca, niti župana, niti predsednika republike? Hkrati pa lahko, denimo, vlada že jutri zamenja generalnega direktorja policije in Sove. Razprave o poslancu Borisu Mijiču in začetku kazenskega postopka proti nekdanjemu premieru Robertu Golobu znova odpirajo vprašanje, kdo ima pri nas najbolj zaščiten mandat in kaj to pomeni za delovanje demokracije. Zakaj so sodniki, ustavni sodniki, varuh človekovih pravic in guverner Banke Slovenije zaščiteni pred politično razrešitvijo, medtem ko je obstoj vlade neposredno odvisen od zaupanja poslancev državnega zbora? Slovenski pravni red ne omogoča, da bi volivci poslanca, župana ali predsednika (oziroma predsednico) države odpoklicali pred zaključkom mandata. ...