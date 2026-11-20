Osebo, ki je z dronom skozi okno posnel kandidata za župana Ljubljane Luko Mesca, ko je ta zvečer v svojem stanovanju bral knjigo, policija še ni odkrila. S snemanjem notranjosti stanovanja ni kršil le pravice do zasebnosti, temveč tudi predpise o upravljanju brezpilotnih letalnikov. Te predpisujejo, da se mora operater brezpilotnega letalnika, ki ima vgrajeno kamero ali letalnika, ki je tudi brez kamere težji od 250 gramov, registrirati pri Agenciji za civilno letalstvo, hkrati pa prepovedujejo letenja dronov na nekaterih območjih. Stanovanje Luke Mesca se nahaja v enem izmed takih območij, saj je v neposredni bližini heliporta ljubljanskega UKC. Vsi nedovoljeni poleti v zračnem prostoru heliporta pa so kaznivi. Za posameznika so predpisane denarne kazni okoli tisoč evrov, za ...