Kdo je najbolj priljubljen politik leta 2025 v Sloveniji?

Politiki z najvišjo ceno na Delovem Barometru politikov v letu 2025 so bili Nataša Pirc Musar, Matjaž Han in Urška Klakočar Zupančič. Glede na lani je mogoče zaslediti očiten trend padanja ocen najbolje ocenjenih politikov, povprečne ocene najboljših treh ocenjenih politikov so bile v letu 2025 nižje kot v letu 2024.

Največji padec ocene v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 pa je doživel Vladimir Prebilič, sledita mu Zoran Janković in Anže Logar. »Logar vztraja pri Demokratih, k imenu stranke ni dodal svojega, kot je to storil Prebilič. Logar je to modro zastavil, zato da ni stranka odvisna samo od njega,« sklene Janja Božič Marolt.

