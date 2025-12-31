  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Kdo je najbolj priljubljen politik leta 2025 v Sloveniji?

    Največji padec ocene v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 pa je doživel Vladimir Prebilič.
    FOTO: arhiv Dela
    FOTO: arhiv Dela
    C. R.
    31. 12. 2025 | 10:00
    1:19
    Politiki z najvišjo ceno na Delovem Barometru politikov v letu 2025 so bili Nataša Pirc Musar, Matjaž Han in Urška Klakočar Zupančič. Glede na lani je mogoče zaslediti očiten trend padanja ocen najbolje ocenjenih politikov, povprečne ocene najboljših treh ocenjenih politikov so bile v letu 2025 nižje kot v letu 2024.

    Največji padec ocene v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 pa je doživel Vladimir Prebilič, sledita mu Zoran Janković in Anže Logar. »Logar vztraja pri Demokratih, k imenu stranke ni dodal svojega, kot je to storil Prebilič. Logar je to modro zastavil, zato da ni stranka odvisna samo od njega,« sklene Janja Božič Marolt.

    Celotni Barometer je dosegljiv v članku: SDS v vodstvu, Svoboda se krepi, pred vrati v parlament pa nepredvidljivo tesno

     

     

     

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Novice  |  Črna kronika
    Škocjanske jame

    V Škocjanskih jamah je umrl 49-letni potapljač

    Reševalne ekipe se skupaj s ponesrečencem še vedno vračajo iz jame. Pot jim otežuje izjemno zahteven teren.
    30. 12. 2025 | 13:50
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

    Po letu pretresov nekateri opozarjajo, da švicarski sistem, ki temelji na nevtralnosti, konsenzu in neposredni demokraciji, ne deluje dovolj hitro.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    vladapolitikadržavni zbor

    Kultura  |  Knjiga
    Iskanje sledi

    Drugačno poglavje mariborske zgodovine

    Končno tudi v slovenščini roman Iskanje sledi kot sinteza avtofikcije in družinske sage v Mariboru rojenega Paula Blahe.
    Peter Rak 31. 12. 2025 | 10:42
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Bo Putinova vojna daljša od vojne na vzhodni fronti?

    Vojna v Ukrajini traja že skoraj štiri leta, mirovna pogajanja pa se še vedno zapletajo.
    31. 12. 2025 | 10:38
    Kultura  |  Film & TV
    Isiah Whitlock Jr.

    Umrl zvezdnik številnih filmov oskarjevca Spika Leeja

    Njegov globoki baritonski glas je bilo slišati tudi v številnih animiranih filmih.
    31. 12. 2025 | 09:20
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
