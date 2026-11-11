Kdo je najslabše ocenjeni politik v zgodovini Delovega Barometra?

Zoran Stevanović se je z novembrsko oceno 1,97 uvrstil med politike z najslabšimi ocenami v zgodovini Barometra, ki ga za Delo izvaja Mediana. A primerjava vseh meritev pokaže, da je bilo nekaj politikov v povprečju ocenjenih še slabše. Povprečna ocena 2,26, ki jo ima Zoran Stevanović v Delovem Barometru, je eden od najslabših rezultatov, ki so jih politiki dosegli na tej lestvici. Toda kako izstopajoč je njegov rezultat v primerjavi s preteklimi ocenami drugih politikov? Podatki o povprečnih ocenah politikov kažejo, da je bil na vrhu lestvice najslabše ocenjenih Vasko Simoniti. Njegova povprečna ocena je znašala 2,09, merjen pa je bil kar 26 mesecev. Simoniti je imel nizko povprečno oceno predvsem v obdobju, ko je bil v drugi vladi Janeza Janše minister za kulturo (2020–2022). Njegov ...