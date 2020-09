Protestniki med drugim protestirajo proti rezanju sredstev za kulturo in znanost, spreminjanju medijske zakonodaje, korupciji pri nabavi mask in ventilatorjev, nestrokovnemu kadrovanju ... FOTO: Jure Eržen/Delo

Protesti v Ljubljani se bodo začeli na Prešernovem trgu (nato bodo potekali po ulicah pred parlamentom in se zaključili na Trgu republike), potekali pa bodo tudi v Mariboru, Celju, Novi Gorici, Novem mestu, Kranju, Velenju, Slovenj Gradcu, Kamniku, Izoli, Kopru, Slovenski Bistrici in Murski Soboti.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Enaindvajsetič zapored se bodo tudi danes ob 19. uri na ulicah prestolnice in drugih večjih slovenskih mest zbrali protestniki. Po tem, ko so prejšnji teden proteste začeli z opogumljanjem žvižgačev pred stavbo Fursa , so tokratni protesti kritično usmerjeni ne le proti vladi, ampak tudi opoziciji, ki dovoljuje janšizem oziroma se mu ne zoperstavi.Kot so v sporočilu za javnost in na svojem Facebook profilu zapisali organizatorji, Janša misli, da bo premier še dve leti in da bo ponovno zmagal na volitvah, »zdi pa se, kot da to ustreza tudi opozicijskim strankam.« Opozicija, kot je zapisala Protestna ljudska skupščina, se je vdala janšizmu, boji se novih volitev in pomembnejši so jim njihovi stolčki. Protestniki nasprotujejo takim politikam in politični garnituri, ki se ne zna zoperstaviti, odločno upreti. »Kdo je prava opozicija? Mi ljudje,« so zapisali. Dodali so, da je v ustavi zapisano, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.Pred protestom so navedli nekaj »ostudnih procesov«, s katerimi se ne strinjajo, med njimi 780 milijonov, namenjenih orožju, vardo, rezanje sredstev za kulturo in znanost, spreminjanje medijske zakonodaje, korupcijo pri nabavi mask in ventilatorjev, nestrokovno kadrovanje, navsezadnje pa tudi koronske ukrepe, ki so »v veliki meri neživljenjski, kontradiktorni in nestrokovni«.Protestna ljudska skupščina je zoper straho-vlado pozvala vse družbene akterje, vse inštitucije, stranke, sindikate, stanovske organizacije, društva, gibanja in posameznice ter posameznike in na odgovorne, še posebej opozicijo, naslovila vprašanje: »Kaj boste storili?« Dodali so še: »Če ne boste storili nič, si bomo to zapomnili«.