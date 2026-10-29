Kdo je Kaja, »Stevanovićev donator«: od nakupa KPL in Tobačne do Stožic

Mladen Milanović, znan kot Kaja, naj bi z donacijo omogočil nakup občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. Tako je v posnetku, ki so ga pridobili na Pop TV, povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Poslovnež iz Republike Srbske je v Sloveniji dobro znan: prek družbe MG Mind obvladuje ljubljanskega gradbinca KPL, pred kratkim je kupil nedokončani trgovski del Stožic ter se potegoval za nepremičnine na območju nekdanje Tobačne. Pomoč pri nakupu zemljišča za pravoslavno cerkev je obljubil tudi v Kopru, a se je tam zapletlo. Kranjska zgodba je za zdaj na ravni obljubljene pomoči. Po poročanju komercialne televizije naj bi na srečanju srbskega kulturnega društva 22. oktobra Stevanović dejal, da je Milanović pripravljen pomagati pri financiranju nakupa zemljišča ...