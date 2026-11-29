Ljubljana ima dolgo zgodovino županov, saj je prvega dobila že leta 1504. Kralj Maksimilijan I. Habsburški je namreč z listino, izdano v Augsburgu, Ljubljani podelil pravico, da si vsako leto sama izvoli župana. Župana so izbirali mestni sodnik in člani notranjega mestnega sveta iz svojih vrst, njegov mandat pa je trajal eno leto. Ljubljana je bila takrat edino mesto na Kranjskem s takšno pravico. Prvi izvoljeni župan Ljubljane je 1504 postal Janez Baptista Lantheri (tudi Lanthieri), ki je izhajal iz trgovske rodbine, pred izvolitvijo je opravljal funkcijo mestnega sodnika. Tudi ljubljanski župani za njim niso bili politiki v današnjem pomenu besede. Bili so predvsem premožni meščani, trgovci, obrtniki in člani vplivnih mestnih družin. V različnih zgodovinskih obdobjih so župane ...