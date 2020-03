Zastrupljena kralja neba okrevata na Muti

Orel belorepec je na rdečem seznamu ogroženih zaščitenih ptic v Sloveniji. FOTO: Alen Ploj/Dopps

Sumijo na namerno zastrupitev

Na leto v Sloveniji zastrupljenih od sto do 500 ptic

Lovci lovske družine Črešnjevec pri Pragerskem so te dni Društvu za opazovanje in proučevanje ptic (Dopps) sporočili, da so pri vodnem zadrževalniku Medvedce opazili dve onemogli večji ujedi. Ornitologa tega društva sta na kraju res našla dva orla belorepca v zelo slabem stanju, vendar še živa.Oba sta kazala znake zastrupitve, zato so ju prepeljali na okrevanje v zavetišče za prostoživeče živali na Muti. Tam se zdaj že bolje počutita, v Dopsu pa se sprašujejo, kdo in zakaj bi hotel zastrupiti takšne plemenite ptice, ki so v svetu in pri nas že zelo redke, so zaščitene in uvrščene na rdeč seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije.V Sloveniji gnezdi le še od osem do enajst parov belorepcev in po besedah varstvene ornitologinje Doppsaje njihovo število že dalj časa približno enako. Zastrupljanje pa bi lahko kritično zmanjšalo njihovo število. Belorepci so namreč dolgožive ptice, ki do spolne zrelosti potrebujejo dve leti, zato se populacija ohranja ali obnavlja težje kot pri pticah pevkah. Ta vrsta orlov živi ob večjih vodnih telesih, ker se prehranjuje tudi z ribami, lovi pa tudi manjše sesalce na poljih vse do velikosti zajca.V Doppsu po besedah Zagorškove sumijo, da sta bila belorepca namerno zastrupljena, čeprav ne izključujejo možnosti zastrupitve zaradi uporabe škropiv na poljih, ki poteka ravno v tem času.»Na nikogar nočemo kazati s prstom in nočemo domnevati, kdo bi lahko bil zastrupljevalec, če sta ptici seveda namerno zastrupljeni. Zato smo primer prijavili policiji. Zastrupljanje oziroma ubijanje zaščitenih ptic je namreč kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku in je za njihovo preiskavo poleg okoljske inšpekcije pristojna tudi policija, ki je v takšnih primerih hitrejša in učinkovitejša. Obenem smo vzorce krvi obeh ptic poslali na analizo v specializirani veterinarski laboratorij na Nizozemsko, a rezultatov še nismo dobili, ker pošta zaradi koronavirusne krize potuje zelo počasi,« pravi Tjaša Zagoršek.Sicer pa to ni bila prva zastrupitev ptic na Dravsko-Ptujskem polju. Že leta 2015 je bilo po navedbah Dopsa zastrupljenih pet rjavih lunjev in eden krokar na območju Nature 2000 v Čreti. Aprila 2018 pa je na območju Ptujskega jezera zaradi zastrupitve poginilo 167 rečnih galebov in pet ujed.»Kljub preiskavam in vključenosti pristojnih inštitucij vzroka zastrupitve v teh primerih niso ugotovili. Dopuščamo možnost, da je vzrok takratnih zastrupitev in zastrupitve belorepcev zdaj zaradi podobnega vzorca pojavljanja enak,« pravijo v Doppsu. To društvo od leta 2018 sodeluje v evropskem projektu proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti Adriatic Flyway 4. Na podlagi zbranih podatkov domnevajo, da je samo v Sloveniji na leto zastrupljenih od sto do petsto ptic.​Toda zaradi razpršenosti je primere zelo težko odkrivati in preiskati, poleg tega pa v Doppsu pravijo, da med ljudmi takšno početje pogosto sploh ni prepoznano kot prekršek oziroma kot nekaj prepovedanega in neprimernega. Vse ljubitelje narave in ptic zato pozivajo, da primere pobijanja ptic prijavljajo na Dopps ali policiji na 113.