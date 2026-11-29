Drugi krog lokalnih volitev je prinesel odločitev o županskih položajih v 45 slovenskih občinah. V nekaterih občinah so bile tekme tesne, drugje je zmagovalec prepričljivo premagal protikandidata. Preverite, kdo je dobil največ glasov, kakšna je bila razlika med kandidatoma in koliko volivcev se je odpravilo na volišča.

V interaktivni grafiki lahko pogledate rezultate drugega kroga v vseh 45 občinah. Za vsako občino so prikazani izvoljeni župan oziroma županja, število in delež glasov obeh kandidatov ter volilna udeležba.

Do 16. ure se je drugega kroga lokalnih volitev udeležilo 197.845 volivcev oziroma 31,14 odstotka vseh volilnih upravičencev. V mestnih občinah je bila udeležba nekoliko nižja, 28,34-odstotna.

Za primerjavo: v prvem krogu lokalnih volitev je bila končna udeležba 54,01-odstotna, v mestnih občinah pa 52,44-odstotna.

V drugem krogu so volivci odločali v 45 občinah, med njimi tudi v šestih mestnih občinah: Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Novi Gorici in na Ptuju.