Kdo od poslancev je še te dni smučal v Italiji

poslanka LMŠ ni ravnala odgovorno in je šla smučat v Italijo

Poslanka LMŠ tako ne bo sodelovala pri glasovanju o ministrski listi vlade Janeza Janše in tudi ne pri predstavitvah ministrskih kandidatov na sejah delovnih teles, ki potekajo ta teden v državnem zboru. V samoizolaciji so tudi trije njegovi zaposleni.

Ena od poslank LMŠ je konec tedna na twitterju objavila fotografije s smučanja v Italiji in kratkočasenja v enem od lokalov. Skupino turistov, v kateri je bila, so po neuradnih informacijah že premestili v smučarsko središče v Avstrijo, njena poslanska skupina pa ji sporoča, naj po vrnitvi iz preventivnih razlogov nekaj časa ne pride v parlament.Poslanka LMŠje omenjeno objavo s svojega twitter računa že umaknila.Koliko poslancev ni ravnali odgovorno in ali bodo zaradi neodgovornega ravnanja posameznikov testirali vse predstavnike ljudstva, čemur so naklonjeni vodje posameznih poslanskih skupin?Iz LMŠ so nam sporočili, da je bila omenjena Ljubljančanka edina, ki je ne glede na aktualno dogajanje v zvezi z novim koronavirusom odšla smučati na tvegano območje.V SMC nihče od poslancev po 21. februarju ni bil v tujini. Prav tako ne v Levici, Desusu in SNS ter tudi ne poslanca narodnosti. V SD, poudarjajo, vsi poslanci, poslanke ter strokovno osebje dosledno spoštujejo navodila stroke in počnejo vse potrebno za preprečitev širjenja virusa. Ocenjujejo, da ni potrebe, pa tudi odgovorno in smotrno ni, da bi bil državni zbor deležen kakršnekoli privilegirane, posebne obravnave, na primer obveznega testiranja vseh poslank in poslancev.Poslanca SABin NSista med februarskimi počitnicami smučala v Italiji ravno, ko se je pri sosedih že začelo množično širjenjem virusa.Iz SDS odgovora o potovanjih njihovih poslancev v tujino z zadnjem obdobju nismo dobili, je pa prvak strankena dan shoda proti sovraštvu v Ljubljani konec februarja na družbenem omrežju objavil fotografijo svoje družine na smučanju v tujini. Včeraj so se v državnem zboru (v samoizolaciji so trije njegovi zaposleni) zaradi širjenja virusa odločili za odpoved nekaterih dogodkov in obiskov.Od nas državljanov bo odvisno, je včeraj na nacionalni televiziji poudaril Janez Janša, kako uspešni bomo pri zajezitvi širitve koronvirusa po državi. Sodelovanje v politiki je nujno, saj virus ne izbira med levico in desnico, je dodal. Nekatere prioritete iz koalicijske pogodbe bodo morale po napovedih Janše pri boju s koronavirusom nekoliko počakati.