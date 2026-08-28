Kdo odhaja za dopisnika RTV Slovenija iz Bruslja?

RTV Slovenija menjuje nekatera znana poročevalska imena. Kot so včeraj poročali v Dnevniku, se je sedanji dopisnik Igor Jurič iz Bruslja oglasil zadnjič, vrača se v Ljubljano. Septembra pa v Bruselj odhaja, kot je razvidno s spletne strani MMC, Adrijan Bakič.

Bakič je bil doslej v voditeljski ekipi zunanjepolitične oddaje Globus, ki jo je vodil skupaj s Sekujem M. Condéjem. Namesto Bakiča se bo voditeljski ekipi Globusa pridružila zunanjepolitična novinarka Petra Marc.

Adrijan Bakič se bo odslej za Globus, ki je na sporedu ob torkih ob 21.30 na prvem programu Televizije Slovenija, javljal iz Bruslja. Tja se po sedemletnem obdobju vodenja te paradne zunanjepolitične oddaje seli kot dopisnik RTV Slovenija. Spremljal bo evropsko politiko in druge teme, pomembne za Slovenijo in širši evropski prostor. S tem se pridružuje razvejeni mreži dopisnikov RTV Slovenija, ki z neposredno prisotnostjo v tujini zagotavljajo verodostojen in poglobljen vpogled v mednarodno dogajanje ter njegove posledice za Slovenijo, je razvidno iz objave na MMC.

Adrijan Bakič. FOTO: Leon Vidic

Bakič pričakuje dinamično dopisniško delo

»Postati dopisnik RTV Slovenija je velika odgovornost in obenem priznanje mojega dosedanjega dela. Veselim se novega koraka na novinarski poti in zgodb, ki me v Bruslju, pa tudi v drugih krajih Beneluksa in Francije, čakajo v prihodnjih štirih letih. Politika v Evropi, ki kroji tudi naš vsakdan, je zagotovo v enem izmed svojih najbolj dinamičnih obdobij. Zato zagotovo pričakujem tudi dinamično dopisniško delo za različne programe RTV,« pred novim izzivom pravi Bakič.

Petra Marc pa je ob tem povedala, kot navaja MMC: »Doslej sem pri Globusu, edini zunanjepolitični oddaji v Sloveniji, sodelovala kot redaktorica, novinarka in urednica. Da se lahko preizkusim še kot voditeljica, je zame posebna čast, še posebej, ker mi žezlo predaja Adrijan Bakič in ker so oddajo pred mano vodili tudi drugi izjemni novinarski kolegi. Novo vlogo sprejemam vse prej kot brez treme, kako se bom odrezala, pa bodo, kot vedno, odločili gledalci.«