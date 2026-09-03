Kdo poleg Izraela krepi navzočnost v Sloveniji?

Na prvi pogled se diplomatski zemljevid Slovenije v zadnjem desetletju skoraj ni spremenil. Leta 2016 je bilo v državi 211 tujih akreditiranih diplomatov, deset let pozneje jih je prav toliko. Toda za nespremenjenim skupnim številom se skriva precejšnje diplomatsko prerazporejanje. Nekatere države so svojo navzočnost v Ljubljani občutno okrepile, druge zmanjšale, premiki pa odsevajo tudi spremembe v evropski in svetovni politiki.

Pregled diplomatskih list med letoma 2016 in 2026 kaže, da je gibanje števila tujih diplomatov v Sloveniji precej nihalo. Dno je bilo doseženo leta 2022, ko je bilo v državi 184 tujih diplomatov – približno 12 odstotkov manj kot na začetku opazovanega obdobja.