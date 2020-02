FOTO:Kdo pušča kri zavodu za transfuzijsko medicino?

Kdo v resnici ruši ugled zavoda? Foto Aleš Černivec



Ljubljana – Po odstopu vodstva in treh članov sveta Zavoda RS za transfuzijsko medicino (ZTM) ter po imenovanju Steva Lekića za v. d. direktorja se nesoglasja tam le še stopnjujejo. Notranji kaos in domnevno vmešavanje novih članov sveta v kadrovanje naj bi ogrožala tako poslovanje zavoda kot krvodajalsko dejavnost. Dodatno je olja na ogenj prilila javna »prošnja« zaposlenih za pomoč. »Ali nas želi ministrstvo za zdravje uničiti?« se sprašujejo.V kadrovski kuhinji zavoda je zavrelo že v začetku lanskega decembra, ko so zaradi nedopustnih pritiskov, kot so se izrazili, odstopili trije člani sveta zavoda in direktor Branko Matjašec, ki se je funkcijo odločil zapustiti po še ne letu dni. Vlada je za preostanek mandata, do 19. marca 2022, za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda imenovala Damjana Matičiča, Branka Bregarja in Matevža Lakoto. Svet v prenovljeni sestavi se je moral najprej soočiti z vodstveno kadrovsko podhranjenostjo, zaradi česar je med zaposlenimi znova zavrelo.Matičiču, ki po novem predseduje svetu zavoda, in Lakoti očitajo, da sta »izsilila« imenovanje ekonomista Steva Lekića za v. d. direktorja, da Lekić, ki se je prijavil tudi na ponovljeni razpis za direktorja, ne izpolnjuje razpisnih pogojev in ne sklicuje kolegijev, vsi skupaj pa da peljejo zavod v strokovni in poslovni propad. Izguba ZTM gre v milijone evrov, zatrjujejo zaposleni, krvno plazmo je treba uvažati, tudi strokovnega direktorja zavod nima. Obtožbe zaposlenih so hude: »Ogroženi so krvodajalstvo, preskrba s krvjo, plazmo in zdravili iz plazme.« In po njihovem je ogrožen tudi zavod.Tako Matičič kot Lekić za Delo obtožbe iz javne »prošnje za pomoč« zavračata. Še več. Matičič, ki je v torek, po tistem, ko smo mu posredovali vprašanja o »kriznem« stanju na zavodu, z njimi seznanil tudi druge člane sveta, glede na razpravo na seji meni, da »omenjeno anonimno pisanje ne predstavlja večinskega mnenja zaposlenih«. Zakaj ne? Ker se mu »glede na vse neresnične trditve okrog imenovanja direktorja in razpisov, ki so povsem enostavno preverljive v sklepih sej sveta zavoda, do katerih imajo prost dostop vsi zaposleni na internih spletnih straneh, poraja vprašanje, ali je vir tega pisanja res znotraj zavoda ali gre za poskus rušenja ugleda tako pomembne ustanove, kot je ZTM, v imenu nekih drugih interesov«. Katerih, ni želel izdati.Matičič ostro zavrača obtožbe o »izsiljenem« kadrovanju in Lekićevem »ustoličenju« na mesto v. d. direktorja. Na seji sredi decembra, pojasnjuje, se je svet zavoda seznanil z odstopom dotedanjega direktorja Branka Matjašca in strokovne direktorice Polonce Mali. »Ker so hkrati z direktorjem odstopili trije člani sveta zavoda, se je svet v precej prenovljeni sestavi na hitro seznanil s situacijo. Tako smo poskušali v novi sestavi po najboljših močeh zagotoviti normalizacijo razmer in nemoteno delovanje zavoda,« dodaja Matičič. Na isti seji so med drugim sprejeli tudi sklepa o imenovanju Snežne Levičnik Stezinar za v. d. strokovne direktorice in Steva Lekića za v. d. direktorja za eno leto oziroma do imenovanja novega direktorja. »Lekić je bil edini kandidat za v. d. direktorja v danem trenutku,« dodaja Matičič, »drugih predlogov na seji kljub pozivu ni bilo. Nikakor ni nihče izsiljeval njegovega imenovanja, kot edini ponujeni kandidat je bil izbran z večino glasov, sam ga pred tem nisem poznal, niti nisem prejudiciral njegovega imenovanja.«Svet zavoda je na isti seji sklenil tudi, da takoj objavi razpis za omenjeni delovni mesti. Razpis za strokovnega direktorja je že končan, postopek izbire direktorja pa še teče in – tako Matičič – »na laž postavlja trditve, da je bil v. d. imenovan namesto direktorja oziroma da ne želimo izbrati direktorja z razpisom«. Na razpis se je prijavil tudi Stevo Lekić, ki je funkcijo v. d. nastopil 30. januarja in ki se ga javnost spomni iz zgodbe o propadlem Bavčarjevem Maxima Holdingu, kjer je bil predsednik uprave. Lekić trdi, da izpolnjuje pogoje za mesto direktorja zavoda. Zanj se poleg nekaznovanosti med drugim zahteva izobrazba medicinske, farmacevtske, ekonomske ali pravne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj. Pri imenovanju bo svet ZTM upošteval še dve merili: organizacijske sposobnosti in sposobnost predstavljati zavod v nacionalnem in mednarodnem merilu. Zaposleni po enomesečni izkušnji z v. d. direktorja dvomijo zlasti o Lekićevem poznavanju zdravstva in dejavnosti ZTM … Na njihove očitke, da ne sklicuje kolegijev, odgovarja, da »zaradi spoznavanja problematike in seznanjanja z razmerami vsak dan sklicuje kolegije v ožji sestavi ter podpisuje vse nujne dokumente«. Lekić zatrjuje tudi, da plazme ne uvažajo in da glede na negativen rezultat poslovanja, ki je leta 2018 znašal dobrih 700.000 evrov, »v prihodnje načrtuje uravnotežen poslovni izid«.Stabilno poslovanje bo moralo biti po Matičičevem tudi ena od prioritet prihodnjega vodstva. Zavod za transfuzijsko medicino je namreč tudi leta 2019 posloval s podobno izgubo kot leto prej. Ta je posledica več dejavnikov, med drugim zmanjšane porabe krvi pri posegih v bolnišnicah in višjih stroškov dela, pravi. Tudi vse interne ocene v zavodu po Matičiču kažejo, da zagotavlja zadostne količine varne krvi in krvnih pripravkov, da so uspešni tudi pri darovanju organov in krvi, zaradi česar »bi se težko strinjal z oceno o malodušju in kaosu v ZTM«: »Takšnega odziva nisem dobil niti od zaposlenih oziroma predstavnikov sindikatov na torkovi seji.«Medtem ko na razpis za strokovnega direktorja ZTM ni prispela nobena vloga, Matičič napoveduje, da bo svet zavoda že na prihodnji seji opravil razgovore s šesterico prijavljenih na razpis za direktorja. Po zadnjih informacijah vsi izpolnjujejo formalne pogoje za imenovanje. »Verjamem, da bo med prijavljenimi izbran najboljši kandidat za vodenje zavoda,« pravi Matičič.