Je sto dni vlade Janeza Janše res sto dni kaosa in maščevanja?

Z voditeljicama poslanskih skupin SD in Demokratov, Meiro Hot in Eleno Zavadlav Ušaj, smo se pogovarjali o sto dneh vlade Janeza Janše, referendumih, lokalnih volitvah, o vlogi Izraela v slovenski politiki in integriteti predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. V nedeljo mineva sto dni vlade. Kateri so največji dosežki vlade v tem obdobju, s poudarkom na ministrih stranke Demokrati? Elena Zavadlav Ušaj: Demokrati imamo tri pomembna ministrstva. Pripravili smo zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok), o čemer je bilo že v predvolilni kampanji veliko govora. Potem smo pripravili zakon o skladu za redke bolezni, ki bo pomagal rešiti težave otrok, za katere morajo starši zdaj zbirati sredstva za njihovo zdravljenje ...