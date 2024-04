Kdo so kandidati za sodnika ESČP

Pri predlogu profesorjev ljubljanske pravne fakultete Vasilke Sancin in Aleša Galiča je predsednica republike Nataša Pirc Musar sledila predlogu sodnega sveta, tretjega kandidata za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) pa je, kot kaže, predlagala po lastni odločitvi.

Namesto profesorja na univerzi v Maastrichtu Jureta Vidmarja, ki ga je prav tako podprl sodni svet, je predlagala državnemu zboru v imenovanje še sodnika na upravnem sodišču Boštjana Zalarja.

Sancinova in Galič že delujeta kot nadomestna sodnika ESČP. Trenutni slovenski sodnik pri ESČP Marko Bošnjak, ki bo na položaju še do junija 2025, pa se za nov mandat skladno s konvencijo o človekovih pravicah ne more potegovati.

Komu se nasmiha potrebna večina – 46 glasov podpore na tajnem glasovanju –, še ni znano, tudi vlada, ki se izreka v tem postopku, je kot primerne za funkcijo označila vse prijavljene kandidate.